Üniversite adaylarının eğitimine büyük destek

BirGün EGE

Birçok farklı proje ve yatırım ile öğrencilerin yanında olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime desteği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanacak üniversite adaylarına destek olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimli ve uzman kadrosu tarafından verilecek eğitimler kapsamında lise öğrencileri ile mezun öğrenciler için kurslar açılacak, ücretsiz deneme sınavları ile dersler desteklenecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar için ön kayıtlar sürerken kurslarda ilk ders zili lise öğrencileri için 28 Eylül’de, mezun adaylar için ise 1 Ekim’de çalacak.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarının süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarında eğitim gören binlerce öğrencinin başarıyı yakaladığını ve üniversiteyi kazandığını belirtti.

Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın eğitim-öğretim hayatına destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar belediyemizin kurslarından destek alan binlerce öğrencimiz üniversiteyi kazanarak kentimizin gururu oldular. Gençlerimizin gelecekleri için desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı bilgi 444 13 40 dâhili 2219 numaralı telefondan edinilebilir.