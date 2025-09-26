Üniversite hastanelerinde mevzuata aykırı 10 katı ücret bedeli

Berkay SAĞOL

Sayıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde 2024 yılında yaptığı incelemeler sonucunda birçok usulsüzlüğü ortaya çıkardı.

Rapora göre, Sağlık Bakanlığı tarafından uzaktan hasta değerlendirme hizmeti sunmaya yetkilendirilmeyen üniversite hastanesi, ‘tıbbi danışmanlık’ adı altında bir tarife belirleyerek hastalardan ücret aldı. Bu ücretlendirme, aracı bir firma üzerinden tahsil edildi. Bakanlık, uzaktan sağlık hizmeti için belirlediği resmi ücretin 300 lira olduğunu açıklarken, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 10 katı fazlası olan 3 bin liralık ücret tarifesi belirlemesi, Sayıştay tarafından hukuki dayanaktan yoksun olarak değerlendirildi.

Sayıştay raporunda ayrıca, verilen ‘tıbbi danışmanlık’ hizmetinin içeriğinin belirsiz olduğuna dikkat çekildi. Bu hizmetin, muayene mi, ikinci görüş mü, konsültasyon mu olduğu net olmadığı gibi, hizmetin kapsamı ve süresi de tanımlanmadı.

Sayıştay’ın Ege Üniversitesi için hazırladığı rapora göre benzer bir durum bu kurumda da yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından uzaktan hasta değerlendirme hizmeti sunmaya yetkilendirilmeyen üniversite hastanesi, ‘tıbbi danışmanlık’ adı altında bir tarife belirleyerek hastalardan ücret aldı.

Raporda Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 yılında Uzaktan Sağlık Hizmeti ücreti profesörler için 3 bin lira, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi için 2 bin 500 lira olarak belirlendiği ve söz konusu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Raporda, idare tarafından, sunulan hizmetin sağlık hizmeti değil, danışmanlık hizmeti olduğu ifade edilmişse de, sunulan hizmet sağlık alanında, sağlıkla ilgili ve sağlık mensuplarınca verilen bir hizmet olup, sağlık hizmetinin dışında değerlendirilmesi mümkün olmadığı ifade edildi.

RUHSATSIZ ÖĞRENCİ KÖYÜ

Ayrıca yaklaşık 12 bloktan oluşan ve 2 bin öğrencinin barındığı öğrenci köyünün, Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin öngördüğü güncel işletme ruhsatına sahip olmadığı belirlendi. İzmir İtfaiye Dairesi’nin işaret ettiği yangın güvenliği eksiklikleri giderilmediği için ruhsat alınamadı. Sayıştay, binlerce öğrencinin güvenliği için tesisin acilen ruhsatlandırılması gerektiğini kaydetti.