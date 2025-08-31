Üniversite yolunda yeni mağduriyet: Tercih dönemi

Etki Can Bolatcan

Her sene heyecanla beklenen üniversite yerleştirme sonuçları, bu sene yoğun tartışmaları ve mağduriyetleri beraberinde getirdi. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kontenjanlarda yaptığı ani daraltma uygulamaları öğrencilerin planlarına ket vururken, uzmanlar arasında da tartışmalara yol açtı. Devlet üniversitelerindeki kontenjanlar neredeyse tamamen doldu, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 80’e varan zamlar nedeniyle yerleştirilen öğrencilerin kayıt yaptırması zorlaştı.

Üniversite yerleştirme sonuçları yalnızca istatistiksel veriler ve kontenjana dayalı mağduriyetler ile değil yerleştirmelerin ardından yapılmayan kayıtlarla, yaşadıkları şehirde üniversite kazanamayan gençlerin üniversite eğitiminden vazgeçmesiyle, sahte diploma haberleri eşliğinde sınava giren öğrencilerin eğitime ve geleceğe yönelik güvensizliğiyle öne çıkıyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından kontenjan politikalarını, yaşanan mağduriyetleri ve krizlerin ortasında üniversiteye geçecek öğrencilerin durumlarını Üniversite Tercih Merkezi Koordinatörü Onur Soğuk ile konuştuk.

Bu yıl tercih yapan Deniz ve Esra, yaşadıkları sorunları anlattı.

***

TERCİH MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ ONUR SOĞUK: YÖK’ÜN ÇELİŞKİLİ KARARLARI ÖĞRENCİYİ MAĞDUR ETTİ

Kontenjanların daraltılmasıyla ciddi bir mağduriyet yaşandı. Özellikle eşit ağırlık öğrencileri başta olmak üzere çoğu öğrenci ya istediği bölümleri kazanamadı ya da hiç yerleşemedi. Hatta özellikle ön sıralamalardaki kontenjan daraltmaları; diş hekimliği, tıp fakültesi gibi alanlarda dahi önlere doğru ilerlemelere neden oldu. Bu da pek çok mağduriyete sebebiyet verdi.

***

BU DÜZEN GENÇLERİ KURBAN EDİYOR

Üniversite sınavının ardından çeşitli nedenlerle üniversite eğitimine başlayamayan gençlerin anlattıkları; istatistiksel verilerden, uzmanların tartışmalarından ve kontenjan sayılarından daha önemli bir gerçeği bizlere sunuyor. Üniversite sınavının bir kader anıymış gibi dizayn edildiği eğitim sisteminde kurumların politikaları nedeniyle sonuçları etkilenen veya ekonomik sebeplerle eğitimlerini sürdüremeyen gençlerin sayısı oldukça fazla. Yıllarca süren plansız kontenjan artışlarının ardından yapılan ani daraltmalarının binlerce öğrenciyi mağdur ettiğini belirten gençler; eğitimdeki plansız politikalar, eşitsiz uygulamalar ve öngörülemeyen hamleler nedeniyle hayallerinin suya düştüğünden yakınıyor.