Üniversitelerin çürüyüşü, gençliğin inadı

Mutlu Arslan - Akademisyen

Üniversitelere yüce bir ideal yüklemek, onları toplumun dışında yüksek bir konuma koymak doğru değildir. Üniversiteler diğer tüm kurumlar gibi, içinden çıktıkları toplumlara egemen güç ve sınıf ilişkilerinin bir bileşkesi olmuştur. Bilimsel özerklik, eleştirel düşünce, akademik özgürlük; bunların hiçbiri hiçbir yerde üniversitelere yukarıdan bahşedilmedi. Hepsi mücadeleyle kazanıldı, mücadeleyle korundu, mücadele geri çekildiğinde de kaybedildi.

Türkiye'de de durum farklı değildir. Bir üniversite geleneğinden, akademik birikimden bahsedilecekse eğer, bu egemen iktidarlara rağmen ve onlara karşı mücadeleyle yaratılmıştır. Tarihin en baskıcı dönemlerinde bile bu mücadele geleneği bir biçimde nefes almayı başarmış, varlığını sürdürebilmiştir. Bu nedenle bugün ne AKP›nin üniversitelere yönelik saldırısı ne de AKP zulmüne karşı direnen gençlerin mücadelesi istisnaidir…

Ancak durumun yeni olmaması, farklı olmadığı anlamına gelmiyor. AKP’yi kendinden önceki iktidarlardan ayıran şeyi görmeden bugünkü tabloyu anlamak mümkün değil. AKP sadece devlet olanaklarını kullanarak kendi gücünü pekiştiren sıradan bir iktidar partisi değil. AKP, iktidarın sağladığı tüm olanakları kendi gerici ideolojisini, kendi yaşam tarzını toplumun bütününe dayatmak için kullanan faşizan bir partidir. İktidarı boyunca elinin değdiği her kurumu önce kendi imajında biçimlendirmiş sonra o kurumu toplumu dönüştürmenin manivelasına çevirmiştir. Toplumun şekillenmesinde, gelecek nesillerin inşasında diğer tüm kurumlardan daha önemli bir yeri olan üniversiteleri kontrol etmek, AKP’nin öncelikli hedeflerinden biri olmuştur.

22 yılı aşan iktidar dönemi boyunca uygulanan sistematik politikalarla akademik özgürlükler ve eleştirel düşünce üniversitelerden büyük ölçüde tasfiye edildi. Üniversitenin akademik ve etik kimliği görünmez kılındı. Akademinin kolektif aklı dışlanarak bilimsel üretim bireyselleştirildi, yalıtıldı, ehlileştirildi. Senatolar, yönetim kurulları, fakülte kurulları gibi akademik üretimin ve demokratik işleyişin güvencesi olabilecek organlar işlevsizleştirildi. Üniversiteler, tek adam rejiminin birer prototipi olarak yukarıdan aşağıya idare edilen kurumlara dönüştürüldü. Liyakat yerini kadrolaşmaya, bilimsel merak yerini itaate, akademik üretim yerini performans kriterlerine bıraktı.

Bugün üniversiteler fiziksel olarak ayakta durmakla beraber, eleştirel düşünce üretme kapasiteleri, özerk yapıları ortadan kalkmış durumdadır. Yaşanan şey bir gerileme değil, çok boyutlu bir çürümedir. Üniversitelerin bugünkü hali bir intikamın değil, bir dünya görüşünün eseridir. AKP nasıl bir Türkiye yaratmak istiyorsa, üniversiteler bugün o haldedir.

Öte yandan bu tablo yalnızca dışarıdan dayatılmadı, içeriden de kabul gördü. Sınırlı sayıda akademisyen dışında, akademi camiası bu dönüşüme karşı kurumsal bir direnç üretemedi. Kimi görmezden geldi, kimi fırsata çevirdi, kimi sessiz kaldı. Kurumsal işleyişin parçası olan her kesim, her bileşen, süreç içinde bir biçimde bu tabloya katkı sundu. Üniversitelerin savunulması gereken yerde ve anda, üniversiteleri savunması gereken insanlar yoktu.

Bir kesim hariç: Öğrenciler… AKP iktidara geldiği ilk günden itibaren, bu iktidarın gerici ve piyasacı yüzünü en erken, en net gören kesim üniversite gençliği oldu. Uyum sağlamadılar. Normalleştirmediler. Satır aralarına sığınmadılar. Polis ablukalarına, faşist saldırılara, soruşturmalara, uzaklaştırmalara, gözaltılara, tutuklamalara rağmen mücadele ettiler. Üniversite öğrencileri yükseköğretimin zaptedilemeyen tek burcu oldu.

Bugün AKP’nin üniversiteleri bu denli hedef almasının asıl nedeni de öğrencilerdir. AKP üniversiteleri kurumsal olarak çoktan kontrol altına aldı. İktidarın kontrol edemediği tek şey gençliğin inadıdır. Üniversitelere yönelik şiddetin, baskının, abluka politikalarının hedefi kurumlar değil, o kurumlardaki öğrencilerdir. Devlet şiddeti, kontrol edemediği şeye yönelir.

Gençlerin bu zaptedilemeyen inadı yalnızca üniversitelerin değil, toplumun bütününün umududur. 19 Mart sürecinde sokaklara çıkan, barikatları aşan, korku duvarlarını yıkan gençlerin cesareti, bu ülkedeki özgürlük mücadelesinin en canlı damarıdır. Üniversitelerin geleceğinden, bu ülkenin geleceğinden birazcık umudumuz varsa eğer, bu düzene uyum sağlamayan, iktidarın tehditlerine boyun eğmeyen, ülkenin ortak geleceğini kendi bireysel geleceklerinin önünde tutan gençler sayesinde vardır. Çürüyen kurumlarda çürümeyi reddeden bir devrimci inat var. Bu inat var oldukça, hiçbir şey bitmiş değildir.