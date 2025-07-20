Üniversiteliler ne dinliyor?

Zaman zaman müziğin merkezde olduğu sohbetlerde, biz müzisyenlerin beğenisiyle dinleyicilerin beğenisinin örtüşmediğine sıklıkla şahit olmuşumdur. Bir kaç istisna dışında Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçıları bizim belki de en az dinlediğimiz isimlerden oluşmakta. Doğal olarak dinleyicinin müziğe bakışıyla bizim bakışımız biraz farklı. Müziği üretenler kadar onu tüketenlerin görüşleri ve müziğe bakışları da çok önemli. Bu bakımdan Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün üniversiteli gençlerin müzik alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı araştırma bazı ilginç noktalar içeriyor. 72 üniversiteden 500’e yakın öğrenciyle yapılan araştırmanın bazı dikkat çekici notlarını paylaşmak istiyorum.

• Her 10 kişiden 9’u müzik dinliyor. Öğrenciler müziğe cep telefonları üzerinden ya kendi yaptıkları listeler üzerinden ya da müzik platformlarının hazırladığı listeler üzerinden ulaşıyor.

• Katılımcıların büyük bir çoğunluğu Türkçe Pop ve Türkçe Rock dinlerken rap müzik % 4.6 gibi düşük bir oranda kalıyor. Milyonlarca izlenme ve dinlenmeye ulaşan rap müzik üniversitelerde kabul görmüyor.

• Dijitalleşmeyle birlikte, gençler müziği sadece dinleyici olarak değil sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla etkileşim aracı olarak da kullanıyorlar.

• Gençler müziği tüketici olarak seviyor ama üretici olmaktan çok uzaklar. Katılımcıların % 80’i bir enstrüman çalmıyor. Çok düşük oranlarda sırasıyla gitar, piyano ve bağlama öğrencilerin ilgi gösterdiği enstrümanlar.

• En çok sevilen Türk sanatçılar arasında Sezen Aksu, Cem Karaca, Barış Manço, Teoman, Mabel Matiz gibi isimler öne çıkarken, yabancı sanatçılarda Adele, Lana Del Rey, Rihanna, The Weeknd gibi isimler tercih ediliyor.

• Gençler arkadaşlarıyla müzik etkinliklerine katılmayı tercih ederken, aileleriyle bu etkinliklere katılma oranı % 8’lerde kalıyor.

Bu araştırmayı gerçekleştiren Sosyolog Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın araştırma sonuçlarına dayanarak yaptığı özet görüş de şöyle:

İlkokuldan itibaren eğitim kurumları ve yerel yönetimler gençlerin yaratıcı katılımını teşvik edecek stratejiler geliştirmeli.

Müzik eğitiminin tüm toplumsal kesimlerin erişimine açık olacak şekilde yaygınlaştırılmalı ve ailelerin bu sürece etkin bir biçimde katılması sağlanmalıdır.

Sanat ve müzik kültürünün gelişmiş olduğu bireyler, duygusal ifadelerini sağlıklı yollarla ortaya koyabilecekleri için daha yaratıcı ve üretken olacaklardır. Bu bireyler, ruh sağlığını destekleyen bu tür kültürel faaliyetler aracılığıyla stres ve öfke gibi olumsuz duygularla daha etkin bir şekilde başa çıkabilecekler ve bu da şiddetten uzak durmalarını sağlayacaktır.

Evet bu haftalık da bu kadar sevgili dostlar. Kalın sağlıcakla…