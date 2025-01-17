Üniversitelilere 10 bin lira destek

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi, üniversiteli öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çeşme Belediyesi bu yıl, ‘Üniversiteli Eğitim Desteği’ni yüzde yüz artırarak 10 bin liralık bursları öğrencilerin hesabına yatırdı.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme Belediyesi olarak, 10 bin liralık Üniversiteli Eğitim Desteğini üniversiteli gençlerin hesabına yatırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sevgili genç arkadaşlarım, Çeşme Belediyesi olarak, üniversite öğrencilerimize destek olabilmek adına 10 bin liralık Üniversiteli Eğitim Desteği burslarımızı yatırdık. Sizlerin başarıları bizim için gurur kaynağı. Çeşme Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya, sizlere daha iyi fırsatlar sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü; biliyoruz ki sizin hayalleriniz bu güzel ülkenin geleceğini şekillendirecek. Sizlere sunduğumuz bu desteğin hedeflerinize ulaşma yolunda size kolaylıklar sağlamasını en içten şekilde diliyoruz. Sizlere güveniyor, sizleri seviyor ve her zaman yanınızda destekçiniz olacağımızı bilmenizi istiyoruz.”