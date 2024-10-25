Üniversitelilere konaklama imkânı

BirGün EGE

Ekonomik krizin en çok etkilediği kesimler arasında yer alan üniversiteli gençlere, İzmir Büyükşehir Belediyesi çare oldu. Karşıyaka ve Buca ilçelerindeki sosyal tesisler, İzmir’e ilk kez gelen üniversite öğrencileri için yeni öğretim dönemine hazırlandı. Tadilatı yapılan tesislerde odalarına yerleşen öğrenciler, barınma sorunu ve ekonomik krize dikkat çekerek aylık 2 bin lira ücret verdikleri tesislerin hijyenik ve güvenilir bir ortam sunduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kararıyla, sosyal tesislerde kalan öğrenciler 2024 yılında da geçen yılın fiyatları olan 2 bin lira karşılığında konaklayacak. Karşıyaka’da bulunan İZELMAN AŞ Örnekköy Sosyal Tesisleri Misafirhanesi de 72 kişilik kapasitesi ile eğitimi için İzmir’de yaşamaya başlayan kız öğrencileri ağırlıyor. İZELMAN AŞ Buca Sosyal Tesisleri Misafirhanesi ise 108 kişilik kapasitesi ile erkek öğrencileri ağırlıyor.

Tesisler hakkında bilgi veren İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, “Öğrencilerimizi enflasyona ezdirmemek ve barınma sorunuyla karşı karşıya bırakmamak için başkanımızın talimatıyla bu yıl da geçen yılın fiyatı olan 2 bin lira ile hizmet veriyoruz. Her iki tesisimizde de sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek servimiz mevcut. Barınma konusu, ülkemizde her yıl giderek artan bir krize dönüşüyor. Özellikle ekonomik krizle birlikte barınma sorunu büyüyor. Barınma ihtiyacı sosyal bir hak ve biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda üzerimizde düşeni yapmaya çalışıyoruz. İmkânlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda misafir edilmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

İZELMAN AŞ Örnekköy Sosyal Tesisleri Misafirhanesi’ndeki tanışma toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri, öğrencilere kitap ve kişisel bakım ürünleri hediye etti. Bu toplantı ile öğrenciler hem birbirleriyle tanışma fırsatı buldu hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu olanaklar hakkında bilgi sahibi oldu. Toplantıya katılan öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere sunulan imkânlardan ve tesislerin genel durumundan memnun olduklarını ifade etti.

BAĞIMIZI KOPARMIYORUZ

Kız öğrenciler ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürü Pınar Akbaş, “Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak kentteki gençlere yönelik birtakım projeler yürütüyoruz. Kenti tanımaları için kent gezileri yapıyoruz. Kendilerini geliştirmeleri için eğitim programlarımıza, atölyelerimize katılmalarını sağlıyoruz. Gençler ile bağımızı koparmıyoruz. Özetle, gençlere barınma imkânı sağlayıp onları sosyal tesise yerleştirmekle kalmıyoruz. Belediyemizin sunduğu bütün hizmetlere erişimi de kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tanışma toplantısına katılan Demokrasi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Derin Nehir Oral, “İstanbul'dan üniversite okumak için İzmir’e geldim. Yurt bulma konusunda çok endişeliydim ama İzmir Büyükşehir Belediyesi içimizi rahatlattı. Açıkta kalmış ve yurt bulamamıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genç İzmir sitesinden başvuru yaptık ve hemen arandık. Çok sevindik ve çok mutlu olduk” dedi.

ÖZEL YURTLAR PAHALI

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğrencisi Gözde Bolat ise şunları söyledi: “Buraya Adana’dan geldim. Devlet ve özel yurtlara baktım ama özel yurtların fiyatı yüksekti. 20 bin liradan daha az ücreti olan özel yurt yok ama burası 2 bin lira ve iki öğün yemek de dâhil. Babam emekli olduğu için beni özel yurda kaydetme imkânı yoktu. Bize böyle bir imkân sağlandığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”

Karşıyaka’da bulunan sosyal tesislerdeki odasına yerleşen Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ece Elçelik de “Kampüsüm Aliağa’da. Aliağa’da kız öğrenciler için yurt yoktu. Bir misafirhane vardı ancak o da kapatılmıştı. Birkaç özel yurda baktım ama onlar da 25 bin lira civarıydı. O kadar bütçem yoktu. Yurt konusunda çok sıkıntı yaşadım. Sonra Genç İzmir üzerinden başvuru linki karşıma çıktı ve başvuru yaptım. Başvurum onaylanınca odama yerleştim. Normalde Manisa’da oturuyorum. Buraya yerleşmeseydim okula Manisa’dan geliş gidiş yapacaktım. Bu tesislerde kalmak için sabah ve akşam yemekleri dâhil ayda 2 bin lira ücret veriyoruz. Çamaşır ve kurutma makinelerimiz var, ütü odamız var. Bütün imkânlardan ücretsiz yararlanabiliyoruz” diye konuştu.