Üniversitelinin yüzünü güldüren hizmet başladı

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik yaşama geçirdiği ücretsiz akşam yemeği hizmeti ARYA A.Ş’nin Gazibeğendi Tesisleri’nde başladı. Üçüncü senesine giren uygulamada her gün 4 çeşit yemek çıkıyor. ADÜ öğrenci kartını gösteren üniversiteliler, yüzleri güldüren hizmetten hafta içi her gün 18.00-20.00 arasında faydalanabiliyor. Yemek sonrası çay ikramı da var.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi son sınıf öğrencisi Semanur Omput, geçen yıl da uygulamadan faydalandığını belirterek, “Ekonomik şartlar biz öğrencilerin bütçesini olumsuz yönde etkiledi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bizlere gerçekten çok önemli destek veriyor. Yemeklerin hepsi sanki anne eli değmiş gibi çok lezzetli. Başkanımıza her zaman öğrencilerin yanında olduğu için teşekkür ederim” dedi.

Melih Tatar ise, “Ekonomik şartlar öğrencileri gerçekten çok zorluyor. Buradaki ücretsiz verilen akşam yemeği bütçemize katkı yapıyor. Gazibeğendi Tesisleri’nin konum olarak okulumuza ve kent merkezine yakın olması da bizler için çok önemli bir avantaj oluşturuyor” diye konuştu.