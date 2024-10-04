Üniversiteye hazırlananlara destek

BirGün EGE

Akhisar Belediyesi üniversiteye hazırlanan gençlere soru bankası, konu anlatımı ve deneme sınavlarını içeren kitap desteği yapıyor. Öğrencilerin, Akhisar Belediyesi önündeki stantlardan kitapları ücretsiz temin edebileceklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, öğrencilerin eğitim yolculuğunda karşılaştıkları maddi zorlukları bir nebze de olsa hafifletmek istediklerini belirtti.

Başkan Dutlulu, “Gençlerimizin eğitim yolculuğunda karşılaştıkları maddi zorlukları biliyoruz. Bu yüzden, uzman eğitimcilerin hazırladığı test kitaplarını ücretsiz veriyoruz. Öğrenciler, öğrenci kimlikleriyle hafta içi her gün, belediye önündeki stantlara gelip kitaplarını alabilirler. Kitaplar bizden, başarı gençlerimizden” dedi. Test kitabı desteğine gelemeyen öğrenciler için çocuklarının öğrenci kimlik belgeleri ile gelen aileler de çocukları adına kitapları temin edebiliyorlar.