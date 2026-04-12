Ünsal Ünlü ile söyleşi: Çözüm gazetecilikte

Etki Can BOLATCAN - Diyar GÜNDÜZ

Gazeteci Ünsal Ünlü ile medyanın içinde bulunduğu baskı ortamını, gazeteciliğin dönüşümünü ve ifade özgürlüğü mücadelesini konuştuk. Ünlü, artan baskılara rağmen gazeteciliğin direncinin büyüdüğünü vurguladı.

İktidar muhalefeti siyasetin dışına itmeye çalışıyor. Bu çabanın basın ayağında ise çember git gide daralıyor. İktidarın medyanın büyük kısmını kendi çevresinde tutması dahi yetmiyor. Gazeteciliğin ve medyanın bu baskıların arasında nasıl dönüştüğünü düşünüyorsunuz?

Baskıya karşı direncin geliştirilmesi de kendi köşesinde sessiz sedasız iş yapan insanların da bir şekilde bu dirence katılması gibi bir sonuç doğurdu ki bu olumlu bir şey.

Elbette işin şöyle de bir boyutu var; gazetecilikle aktivistlik çok karıştırılmaya başlandı. Çünkü ağırlıklı olarak merkez medya olarak adlandırılan kurumlarda gazeteciler iş bulamadıkları için dijital medya ortamına kaymaya başladılar. İnternet siteleri aracılığıyla gazeteler de isteseler de istemeseler de daha fazla dönüşüme tabi oldular. Bu durum da bir grup aktivistin sosyal medyada gazeteci gibi değerlendirmesine, dolayısıyla gazeteciliğin evrensel ilkelerinin istemeden de olsa esnemesine yol açtı, bu iyi bir şey değil. Sonuç olarak bu baskı ortamı bir anlamıyla direnç gücünü de geliştirdi; insanlar direnmek dışında bir çare olmadığını gördü.

Medyanın mevcut durumunu nasıl görüyorsunuz? Dezenformasyon yasasının etkisi genişliyor, işsizlik ve ekonomik sorunlar her geçen gün derinleşiyor, baskılar artıyor. Bu süreçte gazetecilerin karşılaştığı güncel sorunlar neler?

Gerçekten gazetecilik yapmaya çalışan insanların en büyük sorunu şu anda yaşanan büyük baskı ortamı. Dezenformasyon yasası; yasanın uygulanmasından çok, ki çıkartılan ilk yasanın zaten uygulanabilir bir yönü yok, bu kendi içinde yeterli olmadığı için iktidar mensupları tarafından bir dönüşüme uğradı, ilk dönüşüm orada gerçekleşti.

Dezenformasyon yasasının hilafına davranmak yerine halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, üstüne bir de Cumhurbaşkanına hakaret falan gibi suçlar eklenerek, hatta uydurularak yeni bir alan yaratıldı. Dolayısıyla şu anda işin yasayla çok fazla bir bağı kalmadı.

İŞSİZLİK CEZALANDIRMA MEKANİZMASINA DÖNÜŞTÜ

İşsizlik, gazetecilik mesleğinin kaçınılmaz kaderi. Çünkü gazeteciliğin bir parça doğasında varmış gibi geliyor işsizlik. Çıkar çatışması olduğunda siz mesleğin temel tanımı gereği halktan tarafta olmak zorunda olduğunuz için sermaye gruplarıyla, iktidar cephesiyle ya da iktidarın yandaşlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Bu da ilk cezalandırma sistemi olarak işsizliği akla getiriyor tabii.

İktidar kontrolündeki gazetelerin dahi daraldığı bir basın ortamındayız. Yani gazetelerin toplam tirajı normal demokrasinin kırıntısına dokunmuş ülkelerin onda biri bile değil; bizim ülkemizde şu anda gazete falan okunmuyor, internet üzerinden de okunmuyor. Daha çok sosyal medya üzerinden kısa başlıklarla, bizim "flaş" dediğimiz bölümle devam eden haberimsiler var.

Bu nedenle işsizliğin alternatifi yine sosyal medyada gelişmeye başladı; artık gazeteciler daha fazla bireyselleşti; sosyal medya üzerinden, dijital medya üzerinden kendi alanlarını yaratmaya başladılar. Bu bir kopukluk. Zaten olmayan sendikasızlık bu sonucu daha fazla büyütmeye başladı. Ama şöyle bir şey de var tabi; artık insanların birbirlerine destek verebilmeleri, toparlanmak daha hızlı olabiliyor, sosyal medyayla. Yani sosyal medya aslında hem bu durumun sebebi hem de kurtarıcısı gibi görünüyor. Gazeteciliğin en büyük sorunu işe sahip olmak, işten geçinebilecek kadar en azından bir gelir elde etmek; mevcut baskı ortamı içinde tabii bu giderek güçleşiyor.

MÜCADELE GAZETECİLİKTE BİRLEŞECEK

Tutuklanan gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ için pek çok eylem yapılsa da kısa zamanlı bir itiraz olarak kalma riski var. Bu koşullarda nasıl mücadele edilebilir, mücadele nasıl büyür?

Her ikisi de çok sevdiğim genç gazeteci arkadaşlarım. Onların durumları elbette bizlerin düzenlediği eylemlerle kamuoyunun önünde saman alevi gibi görünebilir ama şöyle düşünmek gerekiyor: Bu toplu bir demokrasi mücadelesinin parçası. Yani İsmail Arı'nın özgürlüğünü, Alican Uludağ'ın özgürlüğünü ya da Merdan Yanardağ'ın özgürlüğünü savunmak bir yerden sonra kişilerden, isimlerden çıkıyor, bu toplu bir özgürlük savunusu gerektiriyor. Ki bence bu bilinç, birileri istemese de oluşmaya başladı çünkü insanlar bunun bir bütünün parçası olduğunu kavrayacaklar. Günlerdir cezaevinde olan İsmail'in, aylardır cezaevinde olan Alican'ın ya da ondan çok daha uzun aylardır cezaevinde bulunan Merdan'ın durumu tek başına insanların özgürlük mücadelesinin belki görünen yüzü. Ama bunun dışında devam eden pek çok davada yaşanan hukuksuzluklar da artık bütünsel olarak ele alınıyor.

Ve bu toplu bir hukuk mücadelesi, toplu bir demokrasi mücadelesi haline geldiğinde bireysel kazanımlar da artacak. Bu koşullarda gazetecilerin yapması gereken de sadece mesleklerine sahip çıkmak; evrensel etik ilkelerinden sıyrılmadan gazeteciliği savunmak, ısrarla haber yapmaya devam etmek, doğruyu anlatmak; yılmadan, bıkmadan, usanmadan mutlaka halka gerçeklerin aktarılmasını sağlamak.