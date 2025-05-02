Üreten kadınlar dijitalde güçleniyor

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Ege Kadın Buluşması Platformu’nun ortak çalışmalarıyla oluşturulan “Kadınlar Dijitalde Parlıyor” projesi, Denizli’de hız kesmeden devam ediyor. “Canva” eğitimi ile kadınlara dijital içerik üretimi ve tasarım konusunda pratik bilgiler sunulurken her biri 2 hafta süren eğitim kurlarıyla, katılımcıların sosyal medyada markalaşmaları ve dijitalde güçlü bir profil oluşturmaları teşvik ediliyor.

Proje yürütücüsü ve aynı zamanda Ege Kadın Buluşması Platformu İl Sekreteri Fikret Çınar, projenin amacının kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almalarına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Çınar yaptığı açıklamada, “Kadınlarımız sadece üreten değil, aynı zamanda kendini ifade edebilen, dijitalde yer edinebilen bireyler olmalı. Bu proje, onların kendi hikâyelerini anlatmalarına, ürünlerini satmalarına ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almalarına katkı sağlıyor. Ege Bölgesi’ndeki 8 ili kapsayan projemizde hedefimiz 1000 kadına ulaşmak ve bu sayıya çok yakınız” ifadelerini kullandı.

Katılımcı kadınların büyük ilgi gösterdiği eğitimler, dijital dönüşüm sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan örnek bir model olarak öne çıkıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere ise 26 Mayıs’ta yapılacak tören ile sertifika verilecek.