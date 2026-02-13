Üreten Kadınlar Festivali

BirGün/EGE

Denizli’de kadın emeği festivalle taçlanıyor. 13- 15 Şubat arasında DBB Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali”, hem üretici kadınların pazar ağını genişletmeyi hem de sosyal bir paylaşım platformu oluşturmayı hedefliyor. Festivalde 258 stand kurulacak. Festivalin açılış konuğu oyuncu ve sunucu Berna Laçin olacak.

Laçin, festivalin ilk gününde hem açılışa katılacak hem de akşam saat 20.00’de “Hayal Satıcısı” adlı tek kişilik tiyatro oyunuyla Mehmet Gazi Salonu’nda sahne alacak. Pazar günü ise ebeveynlerin yakından takip ettiği Eğitim Bilimci ve Yazar Doç. Dr. Özgür Bolat’ın, “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” konulu söyleşisi var.