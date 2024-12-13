Üretici can suyuna kavuşuyor

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesindeki 31 mahallesini kırsal mahalle statüsüne kavuşturmak için harekete geçerken, bölgedeki Yayla Mahallesi’nde yılların hasretine son veriyor. Yıllar önce bölge halkının tarımsal sulama yapması için kazılan sondajda teknik problemler gideriliyor. 180 metrelik sondajda bulunan 22 kilowattlık dalgıç saatte 28 ton suyu depoya basacak. 320 dekarlık alanda kapalı sistem damlama sulama sistemi kullanılarak yeraltından temin edilen su tasarruflu olarak üreticinin tüketiminde olacak.

Yayla Mahalle Muhtarı Ramazan Kahraman, 13 yıllık hasretin son bulduğunu dile getirerek, "320 dönüme yakın bir arazimiz suya kavuşacak. Umarım bu sistem ilerleyen süreçte de büyüyerek devam eder” dedi.

Bölgede hayvancılığın da önemli bir gelir kaynağı olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Fevzi Dolgun ise “Burada domatesten bibere, zeytinden yoncaya pek çok ürün yetişiyor. Halkımız için önemli bir gelir kaynağı sağlayacak olan hizmeti uzun zamandır bekliyorduk. Kırsaldan kalkınma bu gibi hizmetlerle olur” diye konuştu.

Yayla Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama sisteminin bölge halkının kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, üreticilerin sorunlarını çözmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Balaban, “Üreticimizin yüzü gülsün diye uzun zamandır sorunlarının çözülmesi beklenen Yayla Mahallesi tarımsal sulama sistemini aktif ediyoruz. Mahallemizde 320 dekar arazi can suyuna kavuşacak. Yaz aylarında çiftçimizin sulama sorunu yaşamaması için elimizden gelen desteği halkımıza sunmaya devam edeceğiz” dedi.