Üretici kadınlara kalıcı satış yeri

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliğiyle, kadın kooperatiflerini ve kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yeni yıl özel konseptli hazırlanan ‘ÇARŞI 2025’ ziyaret edildi.

Türkiye’de kadınların istihdama katılımının yüzde 30 gibi bir oranla çok gerilerde olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’de kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmesi için her türlü adımı attıklarını söyledi.

Mahallesinden ve çevresinden kopamayan kadınların ekonomik gelir sağlayabileceği en uygun ortamların kooperatifler olduğunu aktaran Başkan Akın, el emeği ürünlerin sadece bir gün değil her gün satışının yapılabileceği ‘Kalıcı Satış Yerleri’ inşa edeceklerinin müjdesini verdi.

Başkan Akın, “Kadınların emeğine ve üretimine sahip çıkarak onların hem ekonomik hem de sosyal alanda güçlenmelerine destek olmaya devam edeceğiz. Haftanın her günü açık olacak ve ürünlerin satışının gerçekleştiği kalıcı satış alanlarını hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra hayata geçecek Balıkesir Molası tesislerimizde kadınların ürettiği ürünlerin, satışını sağlamak gibi planımız var” dedi.

Takıdan çantaya, dekoratif aksesuarlardan yiyeceklere kadar pek çok farklı alanda üretilen el emeği ürünler ziyaretçilerinden tam not alırken kadınlar, satış yaparak maddi getiri sağlıyor. Geleneksel giyim ve kuşamlarıyla etkinliğe renk katan bazı kadınlar, kültürel mirası tanıtırken yöresel lezzetlerin tadımını ve satışını da gerçekleştirdi. ‘ÇARŞI 2025’te, gastronomiden kaybolmaya yüz tutmuş sanatlara, çağdaş tasarım uygulamalarından el işlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer aldı.