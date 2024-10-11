Üretici suyu yeniden kullanacak

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes İlçesi Kobaklar Mahallesi’nde yer alan bölge üreticisinin ürün sulamada kullandığı gölette meydana gelen dip savak borusu kaçağının onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Gölette yaşanan sorundan bahseden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Nisan ayı gibi dip savak borusunun çürümesinden kaynaklı gölette su kaçağı tespit edildi. Sulama sezonunun başlangıcı olması sebebiyle göletteki mevcut suyu heba etmemek adına önce dalgıçlarla müdahale ettik. Dip savak borusunun önüne kör tıpa taktık. Sulama sezonunda suyu kontrollü bir şekilde üreticilerimize kullandırdık. Göletin suyunun bitmesinin ardından onarım çalışmalarına başladık. Yaklaşık 3 haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut göletin gövdesini makinelerle komple açtık. Çürümüş olan dip savak borusunu yeni çelik boru ile değiştirdik. Yapılırken dip savak borusuna beton zarf geçirilmemesi nedeniyle çelik boru toprakla temasından dolayı çürümüş. Bunu engellemek için dip savak borusuna beton zarf ve demir konstrüksiyon bağlandı. Betonu atılacak. 1-2 gün betonun kuruması beklenecek. Üzerine gövdenin onarımı ve kil dolgusunu yapacağız. 3 hafta içinde gövde dolgusunu bitirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 2 aya yakın bir çalışma yapılacak” dedi.

Gördes ilçesindeki Kobaklar Göleti’nin 1000 metre rakımda olduğunu ve yaklaşık 500 dönüm araziye su verdiğini söyleyen Usta, “Bu bölge için önemli bir arazi büyüklüğü. Bağından, kornişon salatalığına, biberinden değişik ürünlere kadar bölge halkı bu suyla ürünlerini yetiştiriyor. Ekonomilerine ciddi gelir sağlıyorlar. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak suyun ve tarımın farkındayız. ‘Kaybedecek bir damla suyumuz yok’ diyerek bu tip tesislerin gerek yapımı gerekse meydana gelen arızaların hızlı bir şekilde onarımı yapılarak sezona hazırlanması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK DESTEK

Kobaklar Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz, göletin 18 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Deniz, “Yapılışından bu yana salatalık üretimi yapıyoruz. Bu gölet bize çok büyük destek. Bu su olmasa ağaç kesmeye gidiliyordu, daha önce çok gidildi. Bu göletin yapılmasının bize çok faydası var. Başkanımızın öncülüğünde herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Gökçe ise göletin tamiratının yapıldığını, tamamlanmasının ardından gölete balık atılacağını söyledi. Göletten vatandaşların yararlandığını söyleyen Gökçe, çiftçilerin göleti sulamada da kullandıklarını söyledi.