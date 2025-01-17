Üreticiler istedi, belediye harekete geçti

BirGün EGE

Üreticilerden gelen talepler üzerine harekete geçen Büyükşehir Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde kırsal mahallelerde bulunan ve üreticiler tarafından arazilere ulaşım için kullanılan yollarda çalışma başlattı.

Çine’den Yenipazar’a, Koçarlı’dan Karacasu’ya kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile başta zeytin üreticileri olmak üzere vatandaşlar tarafından arazilerine ulaşım için kullanılan patika yollar araç geçişine uygun hale getirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonrası düzenlenen yollar, üreticilerin kullanımına sunuldu.

Taleplerinin hızla yerine getirildiğini belirten yurttaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaş öncelikli çalışmaların devam edeceğini, üreticilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Çerçioğlu, “Üreticilerimizden gelen talep üzerine harekete geçen ekiplerimiz tarım arazisi yollarında gerçekleştirildikleri çalışmaları kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizin tamamında her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya, taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.