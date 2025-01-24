Üreticilere destek artarak devam edecek

BirGün EGE

Kırsal kalkınmayı önceleyen ve üreticilerin refahını artırmayı hedefleyen tarım politikaları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerle toplantılarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği, Salihli Bal Birliği ve S.S. Salihli Bal Üreticileri Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Manisa’daki arıcılık faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Salihli Bal Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Açıkgöz, Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut ve üreticiler de yer aldı.