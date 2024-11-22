Üreticilere destek için belediye buğday ekti

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek adına önemli bir adım daha attı. Üreticilere daha fazla katkı sağlamak için yerel üreticiye çok yönlü destek veren belediye, tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırıyor. Yakaköy’deki Doğal Tarım Çiftliği’ne bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun yüksek verimli ‘Ege Yıldızı Tritikale buğdayı ekildi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bu tohumları buğdayın verimliliği ile çavdarın dayanıklılık özelliklerini taşıdığı için tercih ettik. Sulama gerektirmiyor, kuraklığa karşı dirençli, hayvan yemi olarak da üstün nitelikleri var. Tarımsal üretime verilen her destek ekonomiye ve sosyal yaşama katlanarak geri dönüyor. Aile tarımını ve küçük ölçekli yerel üreticileri desteklemek için farklı projeler de planlıyoruz” dedi.

Belediyeye ait atıl durumda bulunan 20 dekarlık tarım arazisi muhtarlarla birlikte ekildi. Hasat edilecek ürünler, yerel üreticilere yem ve saman olarak ücretsiz dağıtılacak.