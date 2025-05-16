Üreticilere fide desteği

BirGün EGE

Merkezefendi’de sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımı yapıldı. Dağıtımlar köyden mahalle statüsüne dönen Üzerlik, Kumkısık, Yeşilyayla, Çeltikçi, Altındere, Salihağa mahalleleri ile belde statüsünden mahalle statüsüne dönen Aşağışamlı, Başkarcı ile hâlâ az da olsa tarımsal üretimin olduğu Bereketler, Hallaçlar, Hisar, Kadılar ve Eskihisar mahallelerinde de destek sağlandı.

Dağıtım üreticilerin katılımıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çiftçilerimize teslim ettiğimiz binlerce fide toprakla buluşacak, yetişen sebzeler sofralarımıza lezzet olacak. Tarımda siz değerli hemşehrilerimize gübre ve kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteklerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Merkezefendili hemşehrilerimizin ne kadar üretken ve çalışkan olduklarını biliyoruz. Biz istiyoruz ki Merkezefendimiz de hiç boş alan kalmasın. Ekilsin, dikilsin, biçilsin, üretim olsun. Bu anlamda da Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.