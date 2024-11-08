Üreticilere yeni bir destek daha

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Eskihisar ve Aşağışamlı mahallelerinde ikamet eden kadın üreticilere küçükbaş hayvan ve yem desteği sağlayacak.

İyi günde, kötü günde her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kırsal Kalkınma Eylem Planı dâhilinde 5 koyun, 1 koç ve 6 aylık yem desteği projemizin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimiz 2019’dan itibaren ilçemizde birçok projeye imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile ‘Üreten Merkezefendi’ hedefimiz için bir adım daha atıyoruz. Yerel ekonomiye ve üreticiye desteklerimizle ilçemizi ve hemşehrilerimizi güçlendiriyoruz. Hayvancılık ile geçimini sağlayan ya da sağlamak isteyen kadın üreticilerimize koyun, koç ve yem desteği sağlamaya devam ediyoruz” dedi.