Üreticilere yüzde 100 hibeli destek

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçinin 2025 yılında üretimde kullanabileceği 1500 kilogram Badalan fasulyesi tohumunu ilk defa yüzde 100 hibeyle üreticilere dağıttı.

Başkan Akın, “Ekilmeyen yer kalmayacak. Ekim planlı ve programlı devam ederken bizler de çiftçimizin yanında olacağız. Çiftçi üretiyor ama zarar ediyor. Çiftçimiz maalesef yalnızlaştırılıyor. Ziraat Odalarımız ne yazık ki yeterli desteği alamıyor. İşte bunun için de Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla destek vereceğiz. Bu daha ilki. Daha yeni başladık hemşehrim" diye konuştu.