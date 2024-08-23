Üreticinin cebine para girmiyor

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Urla ilçesinde üzüm hasadı başladı ancak üretici bu yıl da emeğinin karşılığını alamadı. Yüksek girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatları, yine üreticinin zarar etmesine neden oldu. Üreticiler, hasadın başlamasıyla birlikte yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Girdi maliyetlerinin aşırı yüksek olduğunu belirten üreticiler, "Hasat iyi gitse bile cebimize para girmedi" dedi.

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, girdi maliyetlerinin aşırı yüksek olduğuna dikkat çekti. Uslucan, “Elektrik, mazot, ilaç gibi kalemlerdeki artışlar yüzünden işin içinden çıkamıyoruz. Hasat dönemi iyi geçti ama maliyetler yüzünden üretici yine para kazanamadı” dedi.

Uslucan, bu yıl hava şartlarından dolayı hastalık olmadığını, rekoltenin iyi olduğunu fakat buna rağmen üreticinin kazanç elde edemediğini vurguladı.

Urla’daki üreticilerden Adnan Erdoğan ise üzüm hasadının bekleneni karşılamadığını belirtti. Erdoğan, "Üzümler dalında kuruyor sıcaktan. Yaptığımız masrafın yarısını bile alamadık. Üreticinin cebine para girmiyor. Yarısını bile alamadık, zarardayız. Yapacağımız işlem artık ne bileyim, kenara çekilmek... Geçen yılın üçte birini kazandık. Geçen yıl problemli olan bir yıldı, hastalık vardı. Bu sene hastalık yok ama yine de geçen yılın iki katı kötü" diye konuştu.

SADECE İLAÇ 40 BİN LİRA

Bir diğer üretici Yıldıray Kurcaf ise üzüm piyasasının bu yıl iç açıcı olmadığını ifade etti. Kurcaf, "Üzümde sezon çok kötü gidiyor. Şu anda para kazanmıyoruz. Ben bu sene sadece 40 bin lira ilaca vermişim… Bunun içinde mazot yok, gübre yok, traktörün masrafları yok, benim işçiliğim yok. Ben sadece bağa kalsam, sadece bununla geçinmeye kalksam aç kalırım. Bu sene geçen yıla göre daha kötü. Mevsimle de ilgisi var. Üzüm verimi düşük. Onunla da ilgisi var" dedi.

EN AZ 162 LİRA OLMALI

Öte yandan geçen günlerde Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, kuru üzüm taban fiyatının en az 162 lira olması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) üreticilere piyasada fiyatlar yükseldiğinde fark ödemesi yapması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca üzüm üreticilerinin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri de sunuldu. Açıklamada, “İklim krizinden aşırı etkilenen bölgeler ‘Afet Bölgesi’ ilan edilmeli, üreticilere devlet tarafından telafi edici ödemeler yapılmalıdır. Çiftçi-Sen olarak kuru üzüm için geçen yıl yaptığımız açıklamada; maliyeti 52 buçuk lira olan kuru üzümün referans taban fiyatın en az 82 lira olması gerekir, demiştik. TARİŞ 7 numara (en düşük kalite) kuru üzüm alım fiyatını 45 lira açıklamış, TMO’da benzeri fiyatlardan alım yapmıştı. Ancak çok kısa sürede kuru üzüm alım fiyatları sürekli artmış, Mayıs-Haziran aylarında tüccarların alım fiyatları 100-110 liraya kadar çıkmıştı. TMO’nun, TARİŞ’in ve ihracat şirketlerinin depolarında satış yapabilecekleri kuru üzüm kalmamış durumda. TARİŞ yöneticilerinin açıklamasına göre yurtdışı alıcıların stokunda da kuru üzüm kalmadı” denildi.