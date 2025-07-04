Üreticiye bilimsel destek verilecek

BİRGÜN EGE

Bornova Belediyesi, üreticilerin bilgi birikimini artırmak ve tarımsal üretimde verimliliği desteklemek amacıyla düzenlediği Üreticiyi ve Tüketiciyi Bilgilendirme Eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Bahçe Bitkileri Derneği iş birliğiyle, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Ünal tarafından “Meyvecilikte Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı bir eğitim gerçekleştirildi.

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Ünal, meyvecilikte sık karşılaşılan hataları örneklerle anlatarak; bahçe tesisi, sulama, gübreleme, budama ve toprak işleme gibi temel uygulamalarda yapılan yanlışların verim ve kalite üzerindeki etkilerini paylaştı. Eğitim, katılımcıların aktif sorularıyla interaktif şekilde tamamlandı.

DESTEK SÜRECEK

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel üreticinin bilgilenmesi, bilimsel yöntemlere ulaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Tarımsal üretim, sadece kırsal kalkınma değil aynı zamanda gıda güvenliği açısından da stratejik bir alan. Bornova Belediyesi olarak üreticimize destek olmaya, onları doğru bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.