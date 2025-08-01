Üreticiye ve turizmciye özel indirimli su tarifesi

BirGün EGE

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu’nda 2025 yılı ağustos ayı itibarıyla geçerli olacak yeni su tarifesini açıkladı. Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda özellikle sürdürülebilir turizm belgeli işletmelere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli tarife indirimleri oy birliğiyle kabul edildi. Bu düzenlemeyle hem çevreye duyarlı turizm uygulamalarının teşviki hem de yerel üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yeni uygulama kapsamında hayvancılık işletmeleri için önemli bir kolaylık sağlandı. Daha önce HAYBİS sistemine kayıtlı hayvancılık aboneleri için 1-15 metreküp olan ilk kademe sınırı, 0-50 metreküpe çıkarıldı. Böylece hayvancılıkla uğraşan üreticiler, 50 tona kadar suyu en düşük tarifeden kullanabilecek.

Önceki tarifede bu aboneler, 1-15 metreküp kullanım için metreküp başına 30,74 lira ödüyordu. 16-30 metreküp arası kullanımda fiyat 35,89 liraya, 31 metreküp ve üzeri kullanımda ise 53,49 liraya çıkıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte 1-50 metreküp arası kullanım için 34,87 lira sabit fiyat uygulanacak. Bu sınırın aşılması durumunda 51-100 metreküp arası 70,74 lira olarak ücretlendirilecek. Böylece üreticiler daha fazla suyu daha uygun birim fiyatlarla kullanabilecek.

Daha önce sürdürülebilir turizm belgesi olan ya da olmayan turizm işletmeleri için özel bir su tarifesi uygulanmıyordu. Bu işletmeler konut tarifesinden yararlanamıyor, ticari tarife kapsamında değerlendiriliyordu. Yeni uygulamayla birlikte, sürdürülebilirlik belgesine sahip tesisler için ilk kez özel ve kademeli bir indirimli tarife yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte tesislerin ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’na sahip olmaları gerekiyor. Sertifika alan işletmeler, belgenin düzeyine göre indirimli tarifeden yararlanabilecek. Buna göre birinci aşama belgesi bulunan tesisler 1 metreküp suyu 95 liradan, ikinci aşamayı tamamlayanlar 90 liradan, üçüncü aşamaya ulaşan tesisler ise 81 liradan kullanabilecek. Önceden bu kapsamdaki tesisler için özel su tarifesi bulunmuyordu. Yeni düzenlemeyle çevre dostu işletmeler hem destekleniyor hem de tasarrufları teşvik ediliyor. Ayrıca yeni tarifeyle birlikte konut aboneleri için de düşük tüketimi teşvik eden bir düzenleme yapıldı. 5 metreküpten az su kullanan konut aboneleri için metreküp fiyatı 17,44 lira olarak belirlendi. Bu uygulamayla özellikle yalnız yaşayan, yaş almış ya da düşük gelirli bireylerin bütçesi korunmuş oldu. Önceki tarifede 1-15 metreküp kullanımın tamamı 30,74 lira birim fiyatla ücretlendirilirken, şimdi 5 metreküp altı kullanımda ciddi bir indirim sağlanmış oldu.

MUSKİ Olağanüstü Genel Kurulu’na başkanlık yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Turizmin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla başlatılan üç aşamalı bir sertifikasyon programı başlatıldı. Biz de bu programa destek veriyoruz. Sürdürülebilir Turizm Sertifikası almaya hak kazanan işletmelere, su faturalarında önemli oranlarda indirim sağlıyoruz. Birinci kademe sertifika alan işletmelere yaklaşık yüzde 30 oranında bir iyileştirme yapıyoruz. Yine hayvancılık sektöründe, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin kullandıkları suyla ilgili önemli bir düzenleme yaptık. Şu an ilimiz genelinde yaklaşık 26 bin işletmecimiz var. Bu işletmelerin su tüketimini daha ekonomik hale getirmek için, su tarifesindeki ilk kademe sınırını 15 tondan 50 tona çıkardık. Böylece vatandaşlarımızın neredeyse yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf etmelerini sağladık. Bu düzenleme, üreticimizin yükünü hafifletirken kırsalda kalkınmayı da teşvik edecek” dedi.