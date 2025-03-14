Urla Belediyesi, öz kaynak ile filo büyüttü

BirGün EGE

Urla Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla aldığı 30 yeni hizmet aracının tanıtımını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı programla gerçekleştirdi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın ilçesinde önemli çalışmalara imza attığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Urla, Türkiye’nin en özel ilçelerinden biri. Doğası, kültürü, tarihi, denizi, kıyıları, tarımı ve en önemlisi insanı bu ilçeyi bir çekim merkezi haline getirmiş. Gastronomide hızlı yükselişini biz de görüyoruz. Tarımını korumak için büyük çaba gösteriyoruz. Urla’yı koruyarak, sağlıklı bir şekilde geliştirmek için dikkatli olmalı, çaba sarf etmeliyiz” dedi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise, “30 aracımızla Urla Belediyesi hizmet kapasitesini artırdı. Taşınmaz satmadan, önceden kiralamayla yaratılan maddi yükü ortadan kaldırarak öz kaynakları güçlendirdik. İlk günkü heyecanımız sürüyor. Ne kadar silkelerse silkelesinler başarılı olacağız” dedi.