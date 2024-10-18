Urla tarımla güçlenecek

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’de tarımsal verimliliği artırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak için başlattığı koordinasyon toplantıları Bergama, Kınık ve Dikili’nin ardından Urla Belediyesi’nin Urit Tesisi’nde düzenlendi.

Başkan Tugay, belediyenin doğru planlama için çiftçi envanteri çıkaracağını belirterek, Urla’nın dünya çapında markalaşan değerlerine dikkat çekti. İlçede tarımın gerilediğine, imar ve turizm baskınına işaret eden Başkan Tugay, “Urla’nın yerleşim yeri olarak tercih edilmesi, burada gastronominin gelişiyor olması, gastronomi şehri olma yönünde önemli ilerlemeler sağlamış olması, bunların her biri arayıp da bulamayacağımız, kolay elde edilemeyecek şeyler. Buradan yola çıkarak Urla’nın bağcılığını, şarapçılığını, zeytinciliğini ve zeytinyağını, gastronomisini destekleyecek faaliyetler yapmalıyız. Urla’da gastronomiyi besleyecek farklı alternatif ürün deseni ekimini destekleyecek politika mı gütmeliyiz diye düşünmeden edemiyorum. Burada işin romantizmine ve konvansiyonel bakış açısına değil de biraz daha gerçekten şehrin katma değeri güçlü kısmına yönelmemiz gerekiyor” dedi.

Başkan Tugay, “Urla şarapçılıkta marka. Bağcılığın, şarapçılığın ve yeni ürünlerin gelişimi için araştırma merkezi oluşturulmasını teşvik edebiliriz. Aynı şeyi zeytin ve zeytinyağı için yapabiliriz. Her bir konunun Ar-Ge’si var, iletişim boyutu var, kültürel boyutu var. Burada karşılık bulabilir. Festivaliyle, yarışmalarıyla, sempozyumlarıyla, uluslararası buluşmalarıyla Urla’yı merkez haline getirebiliriz. Zeytinle ilgili en iyi festivali burada yapabiliriz. Agro turizm için bana İzmir’de bir yer bulun deseniz ben Urla’yı gösteririm” diye konuştu.

Üretici pazarları için çağrı yapan Başkan Tugay, şunları söyledi: “Her yerde önerdiğim şey üretici pazarları. Bu pazarlar varsa da geliştirmemiz, daha ünlü hale getirmemiz lazım. Bu konu diğer kırsal bölgelerde olduğu kadar Urla için de önemli. Her yerde bir üretici pazarı olmalı ve onu ünlü hale getirmemiz lazım. Erişimi kolaylaştırmalıyız, çekici hale getirmeliyiz. Urla’daki üretici pazarını bütün İzmir bilmeli. Erişimi kolaylaştırmamız lazım.”

ÇİFTÇİ KALMADI

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da, Urla’daki tarımsal faaliyetler ve tarımda yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aktardı. Başkan Balkan, “Urla bir tarım kenti değil artık. Ama bu küçük ölçekli işletmeleri desteklemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Tarlada çalışan 50 yaşın altında çiftçi kalmadı. Enginar üreticilerine pazarlama için gittiğimizde toplayacak kişi bulamıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl içinde 44 bin zeytin ve meyve fidanı dağıtıldı. Urla’da hayvancılık 30 kat azaldı. Sakız koyunu Urla’da büyük öneme sahip. Son dönemde arıcılık faaliyetleri artmaya başladı. Büyükşehir’in balıkçılık yapanlar için verdiği destekler çok işe yaradı” dedi.

GASTRONOMİ VE TARIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Urla’dan gelen talepler doğrultusunda çilek, kuşkonmaz, ejder meyvesi gibi gastronomiye yönelik gelir getirisi yüksek yeni ürünlerin yetiştirilmesine destek verecek. Yine bölgede üretilecek ürünlerin işlenerek katma değerli ürünlere çevrilmesi için üreticilere verilen eğitimler artırılacak. Zeytin verimliliğinin artırılması için çalışmalar yürütülecek. Şarapçılığın ve bağcılığın gelişimi desteklenecek. Urla’da sakız koyunu ırkının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Bölgede arıcılığın ve balıkçılığın gelişimi için de çalışmalar planlanmaya ve hayata geçirilmeye devam edecek.