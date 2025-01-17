Ürünler pahalı, pazar arabası boş

Berfin BAYSAN

Asgari ücrete, emeklilere ve memurlara yapılan zamlar tartışılmaya devam ederken, ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz, pazar yerlerinde kendini net bir şekilde gösterdi. Dar gelirli yurttaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı. Salkım domatesin kilosu 50 lira, salatalık 60 lira, patates 25 lira, soğan 25 lira, elma 35 lira, havuç 35 lira, portakal 25 lira, kıvırcık 40 lira, karnabahar 40 lira, kereviz 40 lira, nane demeti 10 lira, ayva 50 lira, ıspanak ise 60 lira etiket fiyatlarıyla tezgâhlarda yer aldı.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki hızlı artış, bir zamanlar ucuz ve ulaşılabilir olan ürünleri aile bütçesini zorlayan harcamalara dönüştürdü. Pazarcılar ise artan maliyetler nedeniyle fiyatları yükseltmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Üretici fiyatlarının yükselmesi ve taşıma maliyetlerinin artışı, esnafı zor duruma soktu. BirGün olarak Bornova Belediyesi Merkez Pazarı’na giderek esnaf ve yurttaşlarla konuştuk.

Pazarcı esnafı Tarık Aslan, yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı: “Alım gücümüz çok zayıfladı. Yurttaş da mağdur durumda, esnaf da zor durumda. Mal almaya zorlanıyoruz. Tezgâh kirası, taşıma maliyetleri… Hepsi bizleri çok etkiliyor. Kâr oranımız çok düştü. Geçen senelerde rahatça geçinebiliyorken şu an kâr yapamaz hale geldik. Pazara gelen yurttaş da pazarlık yapmak istiyor, onları da anlıyoruz ama biz de çok zorlanıyoruz. Bu kış hiç ummadığımız şekilde insanlar alışveriş için pazara gelmeyi bıraktı. 20 senedir pazarcıyım, bu seneyi hiç iyi görmüyorum. 10 lira 100 lira gibi oldu. 100 lira da 1000 lira gibi oldu ne yazık ki.”

Fiyatların yüksek olmasından yakınan esnaf Abdüsselam Aslan ise, “Artık biraz vicdan olmalı insanlarda. Bu fiyatlardan bize de gına geldi. Ev kiraları ayrı dert, meyve sebze fiyatları ayrı dert. Bizden ne istiyorlar anlamıyorum. Tüm emeği gösteren biz, en çok sıkıntıyı çeken yine biz. Maliyetimiz arttı, kazancımız azaldı” dedi.

PAZARA KİMSE GELMİYOR

Pazara gelen kişi sayısının artık eskisi gibi olmadığını dile getiren yurttaş Cüneyt Genç de şunları söyledi: “Alım gücümüz çok düştü. Maaşı alamadan her şeye zam geldi. Ürünleri tedarik etmekte zorlanıyoruz. Yurttaşa karşı anlayışlıyız ama bizlere karşı kimse anlayışlı olmuyor. Pazarda alışveriş bitti. Kimse artık pazara gelmiyor. Artık kimsede nakit para kalmadı. İnsanlar hep kredi kartından alışveriş yapıyor. Herkes uygulamalardan ya da marketten alışverişini yapıyor. Daha taze ve daha iyi ürünler satsak bile fiyattan dolayı kimse pazarı tercih etmiyor.”

Emekliler için alışveriş yapmanın çok zor olduğuna dikkat çeken Münevver Sarıdağ da, “Pazar arabasını dolduramadık. Pazar için ayırdığımız bütçe hemen bitti. Yarı aç, yarı tokuz. Ne istediklerimizi alabildik ne de ihtiyaçlarımızı. Artık adam başına bir tane meyve sebze alıyoruz. Eskidendi dolu dolu alışveriş yapmak” diye konuştu.

Eşinin tek emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu ifade eden Fatma Köylü ise, “Tek maaşla 4 kişilik bir aile geçinemez hale geldi. Eşimin emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz ama çok zor. Bu hayat pahalılığında ne kadar beslenebilirsek o kadar besleniyoruz. Eskiden kiloyla alıyorduk, şimdi taneyle alıyoruz. Geçen sene yarım kiloya bir şeyler aldığım oluyordu, şu an mümkün değil. Emekli maaşlarına yapılan zamlar çok düşük ama sebze meyve fiyatları çok yüksek. Tüm pazarı gezdim, en ucuz neyse onu aldım” ifadelerini kullandı.