Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım: Murat Dağı’nı koruyacağız

Halil ERTUNÇ

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, belediyenin mali durumu ve gelecekteki projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle Uşak’ın geleceği ve geçmiş dönemde yapılan ihmallerden bahseden Yalım, BirGün’e konuştu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Murat Dağı’nda bir altın madeninin açılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

Başkan Yalım, “2016 yılında Anadolu Eksport firması, Korkut Özal’ın çocuğuna ait bir şirket olarak çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu almış ve yaklaşık 2 bin ağaç kesmiş. Bizim verilerimize göre en az 6 bin ağaç kesildi. Açtıkları yollarda ciddi bir talan yapılmış. O dönemde sivil toplum örgütleri dava açtı. Ben de milletvekili olarak şahsen dava açtım. Bu dava sonucunda ÇED raporunu iptal ettirme şansını elde ettik” dedi.

ŞİMDİ ÇOK GÜÇLÜYÜZ

Başkan Yalım, ÇED raporunun iptal edilmesinin ardından Türkiye’de bir ilk yaşandığını belirtti. Ancak aynı firmanın girişimlerinden vazgeçmediğini ifade etti. Şirketin, Murat Dağı’ndaki sondaj verilerinin koordinatlarını değiştirerek yeni ÇED raporları almak için çalıştığını söyleyen Başkan Yalım, “O dönemde belediye bizim yönetimimizde değildi ve süreçte nötr bir tavır almıştı. Ancak şimdi belediye de bizde, milletvekilimiz de var. Sivil toplum örgütleriyle birlikte çok güçlüyüz. Murat Dağı bizimdir ve koruyacağız” diye konuştu.

Belediyeyi büyük borçla devraldıklarını ifade eden Başkan Yalım, şunları dile getirdi: “1 milyar 275 milyon lira mali borçla devraldık belediyeyi. Bunun 930 milyonu SGK borcuydu 220 milyon civarı vergi dairesi borcuydu. Geri kalan ise özel sektöre, piyasaya olan borçtu. SGK borcu dışında kalan borçları azalttık. Özel sektörün borcunu bitirdik. Yeni yaptığımız projeler gereği özel sektördeki çalışmalarımız ve borcumuz devam ediyor. Önceki yönetimden kalan borçları bitirdik” diye konuştu.

Uşak Belediyesi’nin birçok eksiği olduğunu ifade eden Başkan Yalım, “Uşak’ta can ve mal güvenliğimizi koruyacak olan itfaiyemizin gerekli tesisatı eksikti. Avrupa’ya gittik ve çeşitli görüşmeler yaparak 11 adet aracın temini için çalışmalar yaptık. Bu daldaki eksikliklerimizi karşılayacak araçlarımızın yanı sıra 6 adet itfaiye aracı ve 1 adet itfaiye merdiveni temin ettik. Uşak’ta 12-13 katlı binalar var fakat itfaiye ekiplerinde bulunan en yüksek merdiven ancak 8 katlı binaya ulaşabiliyordu. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 11 kata ulaşabileceğimiz bir merdiven hediye aldık şimdi de Avrupa’da yaptığımız görüşmelerden sonra da 14 kata ulaşacak olan merdiveni temin ettik” dedi.

AKP’LİLER ENGEL OLUYOR

Başkan Yalım, “İlimizle alakalı ciddi bir proje yaptım. Avrupa’dan da destek gördü. Her biri 170 kişilik olan 5 adet çipli elektrikli otobüslerimiz geldi. 1 Ocak 2025 itibariyle 2 aracımız üniversite öğrencilerimizi 2 aracımız da hastaneye gidecek olan vatandaşlarımızı ücretsiz olarak taşıyacak. Öte yandan tramvay projemiz devam ediyor. 2 tane tramvayımızı ocak ayı sonunda teslim alacağız. Hatlarımız ve raylarımız geldi ancak mevcuttaki AKP milletvekilleri tramvay projesine engel olmak adına ellerinden geleni yapıyor. Ama biz her türlü yolu deneyip tramvay projesini hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

FATURA 200 LİRA OLACAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun geçen dönem başlattığı profesyonel drone ile tarım ilaçlama durumundan bahseden Başkan Yalım, “Biz de yine aynı drone ile bir saatte 50 dekarı sorunsuz bir şekilde ilaçlayabileceğiz. Özellikle domates ve pancarın yoğun üretildiği köylerde bu drone’u kullanacağız. Zirai drone kullanmakla ilgili valilikten istediğimiz izin reddedildi. Biz tarımla ilgili tüm çabamızı göstereceğiz. Uşak yeraltındaki termal su açısından çok zengin bir il. Hatta kendi cazibesiyle çıkmış olan Kayaağıl dediğimiz belediyemizin de tesisi olan yerden yaklaşık 75 derece su boşu boşuna akıyor. Seralara suyu verip 12 ay boyunca sebze meyve üretimine gerekli desteği vereceğiz. Bunun da altyapısı hazır, üstyapısı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama en önemli vizyon projemiz jeotermal ısıtma projesi. Uzman ekiplerimizle ve başkan yardımcılarımızla gerekli çalışmaları yaptık. 2025’te 500 aileye termal suyla ısıtma imkânı vermeyi planlıyoruz. Bu daha başlangıç, ilerleyen yıllarda Uşak’ın yüzde 35’ine hatta yüzde 40’ına ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle ortalama 2 bin 500 lira doğalgaz faturası ödeyen bir evin faturasını 200 liraya düşüreceğimiz bir çalışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Uşak’ın hak ettiği konuma geleceğini vurgulayan Başkan Yalım, “Otogarımız şu an harabe durumda. Yeni otogar için uygun yeri belirledik. Otogarımızın da ihale süreci ocak veya şubat ayında başlayacak. Otogarlar her zaman demiryoluyla bağlantılıdır. Bu bağlantıyı da yaptığımız tramvay projesiyle sağlamış olacağız” diye konuştu.