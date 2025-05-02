Usulsüzlükler Meclis'e taşındı

BirGün EGE

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, üniversite tarafından üniversitenin adıyla vakıf kurulduğu ve üniversite bünyesinde yapılan etkinliklerle ilgili kayıt ücretlerinin bu vakıf tarafından tahsil edildiği tespit edildi.

Ayrıca, İDÜ Rektörü’nün akademik ve idari personelden maddi değeri yüksek hediyeler talep ettiği, bir proje bütçesinden 12 bin Euro’nun rektörlük tarafından usulsüz biçimde talep edildiği iddia edilirken, bu talebi reddeden akademisyen hakkında YÖK’e “meslekten men” talebiyle şikâyette bulunulduğu kaydedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde yaşanan usulsüzlük ve mobbing iddialarını soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdı.

Taşkın, “İDÜ’de yaşanan mobbing iddiaları vahim. Bu kapsamda, kurumdaki Erasmus+ Yükseköğretim Stratejik Ortaklıklar Programı’na bağlı tek uluslararası projenin koordinatörü olan ve uluslararası alanda tanınan bir akademisyenin İDÜ Rektörü tarafından taciz, iftira ve şantaja maruz kaldığı ileri sürülüyor. Proje sürecinde 2022 yılında Rektörün ‘Proje Yönetimi ve Uygulaması’ bütçe kaleminde yer alan 12 bin avroyu, proje ile ilgisi olmayan giderlerde kullanmak üzere usulsüz biçimde talep ettiği; bu talebin akademisyen tarafından reddedilmesi üzerine yazılı ve sözlü tacizlerin başladığı iddia ediliyor” dedi.

İzmir’deki yerel bir gazetecinin kızının kendisinden daha yüksek KPSS puanı olan adaylar olmasına karşın özel koşullarla İDÜ’de işe alındığı iddia edildiğini de belirten Taşkın, “Yine İDU tarafından yürütülen başka bir AB projesinde de benzer baskılar kurularak proje yürütücüsünün fikri hakkı olan projenin elinden alındığı, İDÜ Rektörünün kendisini bu projenin ekibine yazarak maddi ve akademik menfaat sağladığı da iddialar arasında” diye konuştu.

Taşkın önergesinde şunları sordu:

• Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Anabilim Dalında yüksek lisans diploması verilen bir öğrencinin aslında yüksek lisans tezinden başarısız olduğu iddiası araştırılmış mıdır? Bu iddiaya ilişkin Bakanlığınızca bir inceleme başlatılmış mıdır?

• Sayıştay raporunda yer alan usulsüz vakıf kuruluşuna ve bu vakıf üzerinden tahsil edilen kayıt ücretlerine ilişkin Bakanlığınızın tespiti veya işlemi olmuş mudur?

• Yerel bir internet haber sitesinin genel yayın yönetmeninin kızı, İDÜ Rektörlüğü tarafından kişiye özel ilanla üniversitede memur olarak işe alınmış mıdır?”