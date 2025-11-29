Ütopya değil gerçek: Marinaleda’da tarihi zafer

Semiha DURAK

Bir coğrafyanın kaderini belirleyen toprak değil, o toprağa tutunan insanlardır. Ve bazı coğrafyalar, toprağıyla değil insanlarının hayal gücü ve inadıyla tarihe geçer.

İspanya’nın güneyinde, Endülüs güneşi altındaki Marinaleda işte tam da böyle bir yer.

Marinaleda’nın sokaklarında yürürken, dev reklam panoları, devasa alışveriş merkezleri değil; Che Guevara, Pablo Neruda, Antonio Machado gibi figürlerin isimlerini taşıyan sokak tabelalarını görüyorsunuz.

Duvarlardaki grafitilerde “Başka bir dünya mümkün” ya da “Anarşizm kaos değil, ahenktir” yazıyor. Ve bu ahenk yalnızca sloganlardan ibaret değil; zamanın akışında, üretimin ritminde, insanların birbirine bakışında hissediliyor. Kapitalizmin hız dayatmasına inat, burada zaman toprakla birlikte, onun yavaşlığında akıyor.

2008 krizinde dünyanın birçok yerinde işsizlik ve yoksulluk patlarken Marinaleda’nın ayakta kalmasının sebebi mucize değil, uyguladıkları basit ama radikal modeldi: Toprak meta değil ortak yaşam alanı, barınma ise bir haktır.

İki yıl önce, Marinaleda belediye binasında genç Başkan Sergio Gómez Reyes ile yuvarlak bir masanın etrafında oturup uzun uzun konuşmuştuk.

Kasabanın miras aldığı mücadelenin henüz bitmediğini, geçmişten devraldıkları ütopyayı yeni kuşakla birlikte geleceğe taşımaya kararlı olduklarını anlatmıştı. Toprağın gerçek sahibinin, onu işleyen halk olduğu gerçeğini sonuna kadar savunmaya kararlıydılar.

Bu mücadelenin merkezinde kasabanın tarımsal üretiminin kalbi olan bin 200 hektarlık El Humoso arazisi vardı. 2011’de yürürlüğe giren yasayla birlikte El Humoso gibi kamulaştırılmış araziler, hukuki güvencelerini kaybederek belirsiz bir statüye düşmüştü.

TOPRAK ONU İŞLEYEN HALKA AİTTİR

O günkü görüşmemizde sözünü ettiği “henüz sonuçlanmamış uzun müzakereler” ve “bitmedi, devam ediyor” dediği mücadele, bugün tarihsel bir dönemeçte: El Humoso topraklarının mülkiyeti, resmen ve ücretsiz olarak halka geçiyor.

Belediye Başkanı Sergio Gómez Reyes, haberi; “Bugün, siyasi mücadelemdeki en mutlu gün” diyerek duyurdu. Endülüs Parlamentosu, 2011 tarihli yasayı değiştirerek El Humoso arazilerinin mülkiyetinin ücretsiz biçimde Marinaleda Belediyesi’ne devrini mümkün kılan hukuki bir düzenleme getirdi.

Müzakerelerin ilk aşamalarında kasaba halkından milyonlarca avro isteniyordu. Marinaledalılar inatla aynı yanıtı verdi: Toprak onu işleyen halka aittir. Ve aylar süren görüşmeler, kırk yılı aşan bir halk direnişinin zaferiyle sonuçlandı.

Bu kazanım, Marinaleda’nın tarihinde Juan Manuel Sánchez Gordillo ile başlayan ve nesiller boyu sürdürülen mücadelenin bir ürünü. Gordillo, toprak işgallerini, yürüyüşleri, açlık grevlerini örgütleyen; kasabasının kaderini değiştiren lider olarak anılıyor. Ama Gordillo’nun da her zaman vurguladığı gibi, bu hikâyenin gerçek öznesi Marinaleda halkının kendisi.

Tarlaları işgal eden kadınlar, barikat kuran gençler, havaalanı girişlerinde sabahlayan işçiler… Bu yüzden bugün kazanılan şey, yalnızca bir “yasa değişikliği” değil; uzun soluklu bir mücadelenin, unutmayan, hafızasına sahip çıkan bir halkın haklı zaferi.

Endülüs’te, yüzyıllar boyunca büyük toprak sahiplerinin gölgesinde yaşayan köylülerin; diktatörlük yıllarında göçe zorlanan ailelerin; işsizliğin kıyısında, “Artık hiçbir şey değişmez” diyen gençlerin hikâyesine verilmiş bir cevaptır bu.

NESİLLER BOYU SÜREN MÜCADELENİN MİRASI

Gomez ile gençlik üzerine de konuşmuştuk. Gordillo’nun kuşağı, askeri diktatörlük, göç ve açlıkla mücadele etmişti.

Gomez’in kuşağı ise yükselen aşırı sağın, iklim krizinin ve dijital dünyanın ortasında siyasi bir bilinç inşa etmeye çalışıyor. Gomez, çocukluğundan beri bu mücadelenin içinde, Gordillo’nun liderliğinde kurulan hareketin tam kalbinde büyümüş.

Yıllarca belediye meclisinde görev aldıktan sonra, 2023’te koltuğu devraldığında ona en çok yöneltilen soru şuydu: “Gordillo’dan sonra ne olacak? Mücadeleye devam etmek mümkün mü?”

El Humoso’nun resmen kazanımı, Gordillo’nun mücadelesinin ve mirasının sahipsiz kalmadığını gösteriyor.

Dışarıdan bakıldığında “çağın gerisinde” olarak damgalanabilecek tarıma dayalı ekonomi, belki de çok yakın bir geleceğin hayatta kalma biçimi olacak.

İklim krizinin, gıda güvencesizliğinin ve enerji tartışmalarının gölgesinde, Marinaleda’nın ekolojik tarım ve dayanışma pratiği, kapitalizme alternatifin olmadığına inandırılmış dünyaya küçük bir pencere açıyor.

Ütopyaların gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Marinaleda bugün yalnızca bir kasaba değil; başka bir dünyanın gerçekten mümkün olduğuna dair somut bir kanıt.