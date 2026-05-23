Uyku elimizden alınabilir mi?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Marx “Kapital”de, sermayedarın üretimden tüketime daima bir “kesintisizlik hayali”ne sahip olduğuna işaret eder.1 Bu hayalinde hemen herkes “7/24” üretmekte ve tüketmekte, böylece üretim araçları bir an olsun “atıl” kalmamaktadır. Bu hayalin üretim boyutu, on dokuzuncu yüzyıldan beri, sınırlı da olsa vardiya sistemiyle mümkün kılınmıştır. Hatta bugün, yönlendirme, denetleme ve tamir işleri dışındaki tüm nesnel üretim sürecinin yapay zeka ve otonom robotlarca üstlenildiği karanlık fabrikalar vesilesiyle, kesintisiz üretimde hayli yol katettiği de söylenebilir. Buna rağmen sermayedar, aklından o hiç çıkmayan hayaline çok uzaktır. Bilhassa da tüketim tarafında. Küresel açıdan gece tüketimi sürekli artış halinde olsa da hâlâ toplam tüketimin görece küçük bölümünü oluşturur.

İşçinin emek-gücünün işe koşulduğu “çalışma zamanı”nın uzunluğu, sermayedar karşısında verdiği mücadeleye bağlı olarak şekillenir. Ne kadar olursa olsun, çalışma zamanı nihayetinde bir noktada, işçinin kendini birey olarak yeniden üretmek ve dahası diğer toplumsal süreçlere katılım sağlamak üzere ihtiyaç duyduğu “boş zaman”a yerini bırakır. Bu öteki zaman aralığı, sermayedarın tahakkümü altında olduğu sürece, onu çok da rahatsız etmez esasen. Sözgelimi sınıf bilincinden yoksun bir işçinin boş zamanının kültür endüstrisi ve farklı manipülasyon zemin ve imkanları ya da Sartre’ın deyişiyle kendisine dayatılan “atıl-pratikler” marifetiyle çalışma zamanının ritmine ayak uydurması sayesinde, bu aralık da sermayedarın yararına bir içerim kazanır. Ne var ki hiçbir koşulda kendisine yararı olmayan bir üçüncü zaman aralığı daha vardır: uyku zamanı.

UYKU ZAMANI

Uyku, insanın mutlak edilgen olduğu bir aralık olarak kabul edildiğinden, çoğunlukla dikkate alınmaz ve doğrudan boş zamana eklemlenir. Oysa uyku da başlı başına bir zaman aralığı olarak kabul edilebilir. Crary uykunun, kapitalizm koşulları tarafından birkaç yüzyıldır kuşatılan ancak teslim alınamayan bir mevzi olduğuna işaret eder.2 Öyle ki sermayedarın 7/24 hayali karşısındaki en temel engel olduğunu söylemek abartılı olmaz.

İnsanlar, biyolojik evrimleri gereği çoğunlukla gece olmak üzere, günün belirli bir bölümünde uyumak zorundadırlar. Bu sadece bedensel değil, bilişsel ve ruhsal bir zorunluluktur da. Kuşkusuz uykuda ne üretebilir ne de (dikkate değer ölçüde) tüketebilirler. Sermayedar nezdinde işte bu “hareketsizlik” bir “kayıp zaman” olarak nitelenir. Crary sermayedarın bu engeli aşmak için tüm bilimi seferber ettiğine işaret eder.3

Sermayedarın öncelikli hedefi, insanın uyku ihtiyacını ortadan kaldırmaktır. Öyle ya uyku ihtiyacı olmayan insan kesintisiz bir şekilde üretebilir, tüketebilir, savaşabilir ve sermayedarın hayaline uygun şekilde 7/24 işlerliğin bir parçası olmayı sürdürebilir. Bu hedef doğrultusunda göç sırasında yedi gün boyunca uykusuz kalan beyaz taçlı serçenin genetik artılarını çözme ve bunları insana katma çabasından uykusuz hücre yenilenmesini sağlamayı amaçlayan çeşitli kimyasal ilaç ve serumlar geliştirmeye kadar kapsamlı araştırmalar bulunduğundan bahsedilebilir. Şu an başarılı olmaktan uzak olan bu girişimlerin başarılı olduğu bir koşulda, “uykusuz yaşam biçimi”nin kültür endüstrisi ürünleri, siyasi ajitasyon ve propaganda malzemeleri aracılığıyla işlenip topluma aşılanmaya çalışılacağını öngörmek hiç de zor değil.

İlkinin mümkün olmadığı koşulda arzulanan diğer hedef ise, gece karanlığının ortadan kaldırılarak, bir kesim insanın gündelik yaşamını gündüz saatlerinden bu hareketsiz gece saatlerine kaydırmaktır. Bu durum bir bakıma vardiya sisteminin işyerleri kısıtından çıkarılıp tüm toplumsal yapıya yayılması olarak düşünülebilir. Öyle ki çoğunluk uyusa bile, farklılık yaratacak sayıda bir kesim, üretim ve tüketimi sürdürerek “kayıp zamanı” telafi edebilir. Bu hedefe bağlı olarak, güneş ışığını dünyaya geri yansıtacak uydular aracılığıyla, belirli bir uzamı süreğen şekilde aydınlık tutmaya yönelik bir deney gerçekleştirilmiştir. Deney başarısız olsa da çalışmalardan vazgeçilmemiştir. Konuyla ilgili halk sağlığı uzmanlarının insanlar için gündüz uykusunun gece uykusuna yeğ tutulamayacağı ve insan sağlığının nitelikli bir gece uykusu olmadığı koşullarda bozulacağı uyarılarına belli ki kulak asılmamaktadır.

UYKUYU YİTİRMEK

Bugün uykuyu ortadan kaldırmak bir bilimkurgu senaryosu gibi gözükse de bir gün mümkün kılınması aslında pek de şaşırtıcı olmaz. Nihayetinde bu çabada ne insanın ve doğanın evrimsel biyolojik yapısının korunması ne de bu bağlam dahilinde yaratacağı olası yıkımlardan kaçınılması söz konusudur. Birçok insanın hayatı pahasına kimi başarılar kazanılması bu nedenle beklenebilir.

Sermayedar bir yandan bu bakışla uykuyu ortadan kaldırma hedefinde ısrar ederken, bir yandan da uykuyu kuşatma ve aşındırma çabasını sürdürmektedir. Örneğin uykusuzluğun doğrudan kaynaklarından biri olsa da uyku haplarından uyku terapilerine kadar insanlara “uyku sattığı” sektör giderek büyütmektedir. Bu sektörün sadece geçen yılki hacmi otuz milyar dolardan fazladır.4 Dolayısıyla uykusuzluk hem kısmi hem nihai hedefi olarak anılabilir.

Bugün kapitalist toplum koşulları insanlara niteliksiz uyku ve geçici uykusuzluk dayatırken, gelecekte uykuyu bütünüyle herkesin elinden almaya kalkabilir de. Ne var ki distopya filmlerinden Awake’te (2021) bir temsili sergilendiği üzere, uykunun ortadan kalktığı bir dünya, sermayedarın kesintisiz üretim ve tüketim hayalinin yanı sıra, insanlığın yok oluşuna doğru atılan büyük bir adım anlamına da gelecektir. Bu geleceği önleyip sağlıklı bir uykuya kavuşmanın anahtarı, kapitalizm karşısında konumlanmak ve meta bağımlı ilişkileri alt etmektir.

1 Örneğin bkz. Karl Marx, Kapital I, Yordam Yayınları, 2011, ss. 251-258.

2 Jonathan Crary, 7/24, Metis Yayınları, 2015, ss. 21, 27, 122, 123.

3 A.g.e., ss. 13-16.

4 Sleep Aids Market, Persistence Market Research, 12 Şubat 2026.