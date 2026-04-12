Uzayda parçalanan cam tavan

65 yıl önce bugün, ilk defa bir insan Dünya atmosferinin dışına çıktı. 12 Nisan 1961’de Vostok 1 uzay aracı ile uzaya çıkan ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, sadece Soğuk Savaş döneminin en kritik dönüm noktalarından birine imza atmakla kalmadı, gelecek nesillere de ilham ve cesaret kaynağı oldu.

Günümüzden 54 yıl önce Güneş tanrısı Apollo’nun Ay’a götürdüğü mürettebat ise soğuk savaşın teknolojik rekabetine son noktayı koyma amacıyla Ay yüzeyine indiğinde, insanlığın ilk defa başka bir gök cisminde izini bırakması, bir gök cisminden örnek toplaması ve Ay modülü ile yüzeyde konaklaması gibi ilklere imza atmıştı. Bunca ilki başarma gayesi, riski miminumda tutma gerekliliğini de beraberinde getirdiği için, Apollo’nun hedefi Ay’ın aydınlık yüzüydü.

İdeolojilerin teknolojik bir düelloya tutuştuğu o yıllarda, Ay’a gitmek bir keşif merakından ziyade bir ilk olma yarışıydı. Bu sayede her ne kadar tarihin en büyük mühendislik harikalarından birine tanıklık etmiş olsak da, Ay yüzeyinden yansıyan ışık, insanlığın yalnızca yarısının yüzünü aydınlatıyordu. Bilim tarihinin "Gizli Figürleri" olarak arka planda hesaplamalar yapan, yazılım kodlarını elle dokuyan ya da dikiş makinelerinin başında astronot kıyafetlerini diken kadınların İsimleri ne kapsüllerin üzerinde yazıyordu ne de tarihin ön sayfalarında. 1969 yılında Neil Armstrong Ay’da ilk adımı attığında kapsülün içindeki erkek astronotlarla birlikte kontrol merkezindeki beyaz gömlekli, kravatlı yüzlerce erkek Güneş tanrısının arabasıyla Ay’a inişi kutluyordu. Fotoğraflara yansıyan ve tarihe kazınan başarı resminde kadınların yüzü seçilmiyordu.

Apollo’nun hedefi, Ay’ın nispeten güvenli ve Güneş alan aydınlık yüzüydü. Kısa ziyaretler yapıldı, taşlar toplandı, bayraklar dikildi ve dönüldü. Görev tamamlanmıştı. Ancak bu, bir evi ziyaret edip salonda beş dakika oturup çıkmaya benziyordu. Evin derinliklerine dair yeterince fikrimiz yoktu.

YARIŞ BİTTİ İNŞA BAŞLIYOR

Bu sahneden 50 yıl sonra ise bu sefer sahnede Apollo’nun ikiz kız kardeşi, Ay’ın gerçek sahibi Artemis var. Beraberinde yüzlerce kadınla birlikte Artemis rotayı Ay’ın güney kutbuna, yani karanlığın ve soğuğun hüküm sürdüğü zorlu bir coğrafyaya çeviriyor. Amacı, oradaki kraterlerin dibinde saklı olan su buzunun, gelecekteki Mars görevlerimizin yakıtı, astronotlarımızın içme suyu ve soluyacağı oksijene kaynak olup olmayacağını araştırmak. Artemis, Ay’ı nihai hedef olarak görmek yerine, bir ara durak haline getiriyor.

Artemis I görevinin sistemleri insansız testinden sonra Artemis II aynı sistemi insanla sınayarak bir sonraki büyük adımın önünü açmış oldu. Artemis II’nin temel hedefi, Orion uzay aracının yaşam destek sistemlerinin, navigasyonunun ve güvenliğinin gerçek mürettebatla test edilmesine ek olarak, insanlı uçuşun operasyonel güvenilirliğini de doğrulamak idi. Bu görevin aslında bir tür genel prova olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki adım olan Artemis III görevinde ise insanlar yeniden Ay yüzeyine, ama bu defa Ay’ın güney kutbuna inecek.

Artemis programı bir yandan Ay yüzeyinde operasyonel kabiliyetleri öğrenmemizi sağlarken bir yandan da Ay yörüngesinde bir altyapı kurmayı hedefliyor. Parça parça fırlatılacak modüllerin yörüngede birleştirilmesiyle oluşturulacak olan Lunar Gateway istasyonu insanlığın derin uzaydaki ilk limanı olacak. Bunu Uluslararası Uzay İstasyonu’nun çok daha modern, küçük ve akıllı bir versiyonu gibi düşünmek yanlış olmaz. Ay etrafında oldukça eliptik ve özel bir yörüngede hareket ederek hem Ay yüzeyine yakınlaşabilecek hem de bir zıplama tahtası gibi derin uzaya açılan bir kapı görevi görecek. Bu hassas yörünge, Dünya ile sürekli iletişim kurmayı sağlarken aynı zamanda Ay’ın güney kutbuna iniş yapacak araçların en az yakıt harcayacakları düzeneği de sağlamış olacak. Lunar Gateway aktif hale geldiğinde astronotlar önce Gateway’e gidecek, oradan iniş araçlarına geçerek Ay’a inecek. Böylece görevler daha uzun ve sürdürülebilir olacak.

STANDART İNSANIN DİĞER YARISI

NASA liderliğindeki Artemis görevi, sadece Ay’a ayak basmak değil, orada kalıcı olmak üzerine kurulu olsa da bence en büyük farkı, kadını destekleyici unsur olmaktan çıkarıp uzman koltuğuna oturtması. Artemis II mürettebatında yer alan Christina Koch, bu görevle Ay çevresine ulaşan ve Dünya’dan en uzağa giden ilk kadın olarak tarihe geçmiş oldu. Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 328 gün kalarak uzayda en uzun süre kalan kadın unvanını da elinde bulundurmakta. İnsanlı uzay araştırmalarında Yuri Gagarin’den bu yana arkamızda bıraktığımız 65 yıla baktığımızda, uzaya çıkan her 6 astronottan ancak 1 tanesinin kadın olduğu göz önünde bulundurulursa, Koch’un başarılarının sadece kişisel bir gurur değil, tarihsel adaletsizliği yıkarak uzaya bir öncü olarak gitmesinin bilimsel liyakatin nihayet cinsiyet barajını aşmasında ne kadar önemli olduğu daha net görülebilir.

Kadınların varlığı ve temsili çoğu zaman gençlere ilham veren bir rol model hikâyesi olarak paketlenip sunulsa da ihtiyacımız olan asıl devrim, kadını bir vitrin öğesi olmaktan çıkarıp bilimin ana öznesi haline getirmek. Bilim dünyasının Artemis gibi projelerle nihayet insanlığı sadece erkekler üzerinden tanımlamaktan vazgeçip “erkek üzerinde test et, kadına uyarla” şeklindeki kopyala-yapıştır yöntemini terk ettiğini görmek umut verici. Bilimin "standart insan" tanımını onlarca yıldır sadece erkek fizyolojisi üzerinden yapması, bugün Artemis projesiyle kırmaya çalıştığımız o büyük cam tavanın da önemli bir parçası. Uzayda kadın astronotların bulunması, insanlığın sadece bir yarısını değil, tamamını kapsayan bir uzay sağlığı veri seti oluşturmamızı da sağlayacak. Christina Koch ve meslektaşlarının sayısı arttıkça, onlardan gelecek biyomedikal veriler, uzay giysilerinin içindeki basınç dengesinden radyasyon kalkanlarının kalınlığına, kas kaybından kemik yoğunluğuna kadar şimdiye dek eksik bırakılmış bir alanı dolduracak.

Eğer bir gün başka bir gezegende yeni bir medeniyet kuracaksak, o medeniyetin temelindeki tıp, mühendislik ve güvenlik protokolleri de sadece bir cinsiyete değil, insan türünün tamamına hizmet etmek zorunda olacak. Dolayısıyla Artemis’i bir eşitlik jesti olarak okumak, projenin bilimsel derinliğini hafife almak demek olur. Kadınların varlığının görünür ve kabul edilir olması, bilimin kimi “insan” olarak kabul ettiğini yeniden tanımladığı bir eşik.