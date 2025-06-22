Uzgel: İktidar İsrail’e tepkiyi sönümlendiriyor

Yusuf Tuna Koç

Uluslararası İlişkiler uzmanı İlhan Uzgel ile AKP iktidarının İsrail konusundaki ikircikli yaklaşımlarını, İsrail’in bölgesel saldırganlığında Türkiye’nin rolünü ve Suriye-İran hattında yaşanan gelişmelerin içeride yarattığı çalkantıları konuştuk.

Erdoğan ve Bahçeli’nin savaşın başından beri çeşitli açıklamaları oldu ve görünürde İsrail karşıtı bir tutum alıyorlar. Ancak geçmişte Trump ve Netanyahu’nun Erdoğan’a ilettiği mesajları ve Türkiye-İsrail ilişkilerini göz önüne aldığımızda samimi olmadığını görüyoruz. Siz iktidarın tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

İlhan Uzgel: Türkiye’de özellikle AKP seçmeninin İsrail karşıtlığını düşündüğümüzde, iktidarın ülkedeki toplumsal tepkiyi sönümlendirdiğini görüyoruz. Türkiye’de AKP iktidarının en büyük özelliği, seçmeninden tam yetki alması. Seçmen Erdoğan’ın yaptıklarını kabulleniyor, bu da aslına bakarsanız İsrail için çok büyük bir avantaj. Bundan çok bahsedilmese de çok kritik bir nokta.

Erdoğan eğer iktidarda değil muhalefette olsaydı muhtemelen çok güçlü bir İsrail karşıtlığı yapacaktı. Ama iktidarda oldukları için bu toplumsal tepkiyi, kola ve kafelere kanalize ettiler. Yüksek perdeden eleştiri, fiiliyatta ise İsrail ile stratejik, askerî ve siyasi açıdan zarar vermeyecek bir pozisyonda duruyorlar. Hatta geçtiğimiz yıla kadar açıktan ticaret sürüyordu, gelen tepkilerin ardından da bugün dolaylı yollardan bu ticareti sürdürmeye devam ediyorlar.

Yabancı kaynaklarda Suriye’nin düşüşüne dair “Erdoğan sayesinde düştü, bundan İsrail faydalandı” yorumları yapılıyor, AKP’nin İsrail’in önünü açtığı söyleniyor. Türkiye’nin İran’ı işgal edeceğini düşünemeyiz belki ama şimdi de bir çıkar ve strateji ortaklığı olduğundan bahsedebilir miyiz?

Türkiye’nin İran konusunda Suriye’de oynadığı gibi bir rol oynaması mümkün değil. İdlib’de yapılanlar birkaç şekilde Esad yönetiminin düşmesine katkı sağladı. Birincisi, ülkenin kuzeyinin kontrolü Türkiye’ye geçti, ikincisi cihatçıların bu bölgeye geçişine izin verdi, üçüncüsü de İdlib’i korumaya aldı. Dolayısıyla da bu üç faktör, Esad’ın devrilmesinin zeminini hazırlayan en önemli etkenlerdi, bu anlamda Erdoğan iktidarı İsrail’e büyük katkı sağladı. İsrail de bunun farkında ve şu anda da biliyorsunuz, İsrail savaş uçakları yakıt ikmallerini Suriye üzerinde yapabiliyor, dolayısıyla dolaylı yoldan ciddi bir stratejik avantaj sağlamış oldu.

Peki, sizce Türkiye’deki radar üsleri İran ile çatışmada İsrail’e destek anlamında bir rol oynar mı?

Bu üsler NATO sisteminin bir parçası. Amerikalılar düzenli olarak kullanıyor. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, buradan elde edilen sinyaller, örneğin İran’ın İsrail’e attığı füzeleri görebiliyor. Bu bilgilerin İsrail ile paylaşılmadığını düşünmek de saflık olur. Dolayısıyla Kürecik bu süreçte ABD’’nin İsrail’e sağladığı diğer lojistik, istihbarat, uydu, mühimmattan farklı bir yerde durmuyor, tüm bu desteğin bir parçası olarak değerlendirilmeli.

ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER İÇ SÜRECİ KARMAŞIKLAŞTIRIYOR

7 Ekim’den bu yana İsrail’in Filistin,, İran, Lübnan ve Suriye’ye saldırıları oldu. Türkiye’de de bu gerilimin de tetiklemesi ile Bahçeli üzerinden “terörsüz Türkiye” adı verilen süreç başlatıldı. Hatta açıktan da acele edilmesi gerektiği, Ortadoğu’daki gelişmelerin yakalanması gerektiği söylendi. Bugün de İran’ın hedef alındığı yeni bir çatışma zemini oluştu. O zaman bugünkü yeni sürecin, İsrail’in genişlemesi ile arasında bir paralellik var mıdır?

Ortadoğu’daki gelişmeler her seferinde içeride Kürt meselesini daha karmaşık hale getirdi. 1991’de Körfez Savaşı Kuzey Irak’ı, 2011’de Suriye savaşı sonrası oluşan Rojava’nın Türkiye’deki Kürt sorunu açısından farklı yansımaları oldu. Şimdi de eğer bu süreç de İsrail öncülüğünde Batı’nın İran ile yürüttüğü savaş rejimde bir çözülmeye giderse, bu denkleme yeni bir dinamik sokacak ve süreç daha da karmaşıklaşacak. Türkiye’de başlatılan ve adı koyulmayan çözüm süreci daha karmaşık hale gelecek ve yeni bir faktör eklenecek. Bunun göz önüne alınması gerekiyor ama bunun nasıl işleyeceğini şu an kestirebilmek mümkün değil, 2014’te de Suriye’ye paralel bir çözüm süreci yürümüştü, Körfez Savaşında da Özal döneminde belirli inisiyatifler alındı ama sonuçta Türkiye ayağında başarısız oldu. Bugünden İran kısmı ile alakalı bir şey söyleyebilmek, neticelendirebilmek mümkün değil.