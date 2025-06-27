Üzüm dalda, emek boşta

Aycan KARADAĞ

Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda erkenci üzüm türleri temmuz ayı başında hasada girmeye hazırlanıyor. Ancak bağlarda umut değil, tedirginlik hâkim. 9-10 Nisan gecesi yaşanan zirai don, binlerce dekarlık alanda ciddi zarara neden oldu. Bazı bölgelerde verim kaybı yüzde 80’e ulaştı. Ancak bu, bağcının yaşadığı tek felaket değil. Düzensiz mevsim geçişleri, ani sıcaklık dalgaları, uzun süren kuraklıklar ve beklenmedik yağışlar artık yıllık değil, günlük krizlere dönüştü.

İklim krizinin gölgesinde üretim yapmaya çalışan çiftçiler, bir yandan da sermayenin doğaya yönelik saldırılarıyla mücadele ediyor. Sarıgöl’ün bereketli toprakları jeotermal santralların ve maden projelerinin kıskacında. Bağların hemen yanı başında kurulan jeotermal kuyular, tarım alanlarına asitli buhar salıyor. Üzüm yaprakları sararıyor, salkımlar güneş yanığına uğruyor, ürünün kalitesi düşüyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda üzüm üreticisi olan Sinan Gençeli, yaşananları şöyle özetliyor: “Bağımıza jeotermal buhar geliyor, yaprak sararıyor, kalite düşüyor. Şimdi de madencilik faaliyetleriyle toprak elimizden alınmak isteniyor. Biz toprağı çocuklarımız gibi büyütürken, onlar toprakla kâr hesaplıyor.”

GİRDİ MALİYETLERİ İŞÇİYİ ÜRETİCİYİ EZİYOR

Bu sezon tarım işçisinin yevmiyesi Sarıgöl’de 1.750 liraya ulaştı. Geçen yıl bu rakam 850 liraydı. Ancak üzüm fiyatları aynı oranda artmadı. Üstelik mazot, gübre, ilaç ve naylon örtü gibi kalemlerde de yüzde yüzün üzerinde zamlar yaşandı. Tarlasında ürün kalan üretici, hasat için işçiyi nasıl çalıştıracağını kara kara düşünüyor.

Gençeli, “Girdi maliyetleri artık borçla çevrilemiyor. Üretici bağını sürmekle kalmıyor, aynı zamanda batmamak için bankaya, kooperatife, tüccara çalışıyor. Emeğimiz çalınıyor” diye konuştu.

Zirai don nedeniyle zarar gören üretici, hâlâ afet bölgesi ilanı bekliyor. SGK primleri ya da kredi ödemeleri için erteleme yapılmadı. TARSİM sigortalarının büyük bölümü ise don zararını kapsamıyor.

Gençeli, şunları dile getirdi: “Tekstilciye, sanayiciye milyonluk teşvikler veriliyor. Ama çiftçi toprağa gömülürken devlet seyrediyor. Bizim talebimiz sadaka değil. Hakkımız olanı istiyoruz.”

İHRACAT DEĞİL, GELECEK TEHLİKE ALTINDA

Manisa, Türkiye üzüm üretiminin üçte birinden fazlasını tek başına karşılıyor. Ülke dövizini ayakta tutan ürünlerden biri olan Sultaniye çekirdeksiz üzüm, Rusya ve Asya pazarında büyük paya sahip. Ancak üretimin çökmesiyle sadece ihracat değil, tarımsal istihdam da risk altında. Geçen yıl 203 bin tonluk Manisa rekoltesi beklenirken bu yıl tahminler 80-90 bin tona geriledi. Erkenci Superior ve Trakya İlkeren cinsleri bağda tükenmeden pazar tezgâhı göremeyecek.

Gençeli şu ifadeleri kullandı: Bizim çocuklarımızı bağda büyüttüler. Şimdi o bağlar yok oluyor. Sermayeye değil, toprağa yatırım yapılmazsa, tarım işçisinden çiftçisine hepimiz işsiz kalacağız.”