Uzun bir kışın en uzun gecesi

Beyza UMUT

Barbaros Altuğ'un Uzun Bir Kışın En Karanlık Gecesi, yazarın Anavatan Üçlemesi adını verdiği ilk üç romanının (Biz Burada İyiyiz, Ruhumdaki Yaralar ve Yabancı) ardından edebiyatındaki olgunlaşmayı ortaya koyan, hem kişisel hem de toplumsal karanlıklarla hesaplaşan bir roman. Berlin-İstanbul hattında salınan bu hikâye, iki farklı Güneş’in (biri Berlin'e yerleşmiş, gönüllü sürgün bir yazar, diğeri Türk ordusunda genç bir subay) kesişmeyen ama birbirine hayalet ipliklerle bağlı yaşamlarını, içsel bir gerilimle örüyor. Romanın başarısı da tam burada: birbirini hiç tanımayan iki insanın aynı coğrafyanın yüklerini, aynı yaraların gölgesini ve aynı kimlik kırılmalarını taşıdığını sezdirerek, bireysel hikâyelerin aslında ne kadar kolektif olduğunu hatırlatması.

Altuğ’un anlatısında cinsel kimlik, aidiyet, “ev” duygusu, kayıp ve varoluş sancısı yalnızca tematik unsurlar değil; romanın atmosferini kuran, karakterleri derinleştiren, anlatının ritmini belirleyen birer yapı taşı. Berlin’in soğuk, mesafeli ışıklarıyla İstanbul’un sıcak ama boğucu gölgeleri arasında gidip gelen metin, kahramanların iç dünyalarıyla dış gerçeklik arasındaki sert karşıtlığı Altuğ'un lirik diliyle yansıtıyor.

Tam da bu noktada Altuğ’un Thomas Mann’a yaptığı göndermeler romanın estetik zenginliğini ayrı bir katmana taşıyor. Mann’ın insanın içindeki karanlıkla hesaplaşan, arzuyu hem bir kurtuluş hem bir lanet olarak ele alan geleneği, Uzun Bir Kışın En Karanlık Gecesi’nde yeniden yankılanıyor. Sanatçı kimliğinin yalıtılmışlığı ve arzuların toplumsal baskıyla çatışması romanda derin bir duyarlıkla işleniyor. Mann’ın soğuk disiplininin Altuğ’un daha hüzünlü, daha kırılgan Türkçe anlatımıyla buluşması, romanın tonunu hem evrensel hem de yerel kılıyor. Bu göndermeler bir edebî gösteriş unsuru değil, aksine, metnin ruhunu genişleten, karakterlerin varoluş mücadelesini daha büyük bir edebiyat geleneğinin içine yerleştiren yaratıcı dokunuşlar.

Altuğ’un dili ise romanın asıl çarpıcı yanı: sessiz ve sakin görünen cümlelerin altında sürekli bir tedirginlik, beklenen bir sarsıntı dolaşıyor. Türkiye ve Berlin'de, kendi bitmeyen kışlarının ortasında yolunu arayan bu iki Güneş’in hikâyesi, okurda hem acıtan hem de iyileştiren bir iz bırakıyor. Yazar, Türkiye’nin bastırılmış tarihine, görünmez acılarına ve söylenmeyenlerine cesurca bakarken, bunu didaktikliğe düşmeden yapmayı başarıyor.

Romandaki karanlık, yalnızca politik ya da toplumsal değil; karakterlerin içinden geçen, kendi kimliklerini tanımlarken karşılaştıkları dipsiz bir gece. Uzun Bir Kışın En Karanlık Gecesi, Barbaros Altuğ’un bugüne kadar yazdığı en güçlü, en derinlikli metinlerden biri. Hem bireysel hem toplumsal hafızaya dokunan bu roman, Mann’ın edebiyatından süzülen hüznü, modern sürgünlüğün kırılganlığıyla buluşturuyor. Kendi karanlığından geçerek ışığı arayan her okura seslenen bir roman bu. Altuğ, ilk üç kitabında olduğu gibi yaralı kimliklerin ve suskun geçmişlerin hikâyesini anlatmaya devam ediyor.