Uzun sözün kısası

Yazı dediğiniz şey, yemeğe benzer. Çiğken tatsız tuzsuz bir şeydir. Kısık ateşte iyice pişip kıvamını bulunca tadından yenmez!

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Tamamlanmamış devrim, karşıdevrimcilerin iştahını kabartır!

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AKP’de sermaye tükendi. İktidar, müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyor!

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12 yıl öncesindeki Gezi paylaşımlarında suç arayanlar, aynı dönemdeki Fethullah güzellemelerini görmezden geliyorlar!

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Fethullah öldü ama ruhu iktidarda yaşıyor!

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"Sandık" ve "milli irade" edebiyatı yapanlar, sandıktan kendileri çıkmayınca seçim sonuçlarını yok sayıyorlar!

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Bu ülkede neyin suç olup olmadığı, söyleyenin ve eyleyenin iktidara yakınlığına göre belirlenir ama yargımız yine de "bağımsız"dır!

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CHP, DEM Parti’yle görüşünce "terör sevici" oluyor. Devlet Bahçeli, Öcalan’ı Meclis’e çağırınca "barış havarisi" sayılıyor!

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Saray’ın Filistin politikası tümüyle HAMAS’et!

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Diplomasi, sorunları çözme değil, zamana yayma sanatıdır!

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Yurdum insanının sendikaya “sanduka”, asgari ücrete “askeri ücret” demesinin vardır bir hikmeti!

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İktidarı eleştiren TÜSİAD yöneticilerinin koluna polisin girmesi, “Yeni Türkiye”nin belleklerden hiç silinmeyecek tarihsel fotoğrafıdır!

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Başlıktaki yazım yanlışı “muhattap” (BirGün, 19 Şubat 2025)

OKURDAN

“Maruz bırakılmak” üstüne

Attila Bey, iyi günler diliyorum…

BirGün’deki kadın arkadaşların ‘itiraz’ı dolaylı olarak beni de ilgilendiriyor. Çünkü o yazıda benim de adım geçiyordu.

Bir kadın, bir anne, bir anneanne olarak kadına yönelik her tür olumsuz eyleme karşı olmamam mümkün mü? Benim itirazım sadece dil ile ilgili. Arkadaşlar, "Neden saldırıya uğramak değil ‘maruz bırakılmak’ diyoruz? Çünkü uğramak demek mağduru etken gibi gösteriyor. Burada faili edilgen hale getirmeyi yanlış buluyoruz” diyorlar. Oysa ‘maruz kalma’ ifadesinde zaten bir edilgenlik var. Bunu bir de ‘maruz bırakılma’ diye dolandırmaya itiraz ediyorum.

İstismara maruz bırakılmak yerine ‘istismara uğramak’, tecavüze maruz bırakılmak yerine ‘tecavüze uğramak’, cinsel saldırıya maruz bırakılan yerine ‘cinsel saldırıya uğrayan’, şiddete maruz bırakıldı yerine ‘şiddete uğradı’, cinsel saldırıya maruz bırakma suçu yerine ‘cinsel saldırı suçu’ demek daha doğru, daha anlaşılır değil mi?

Doğrusu “suç mahalli”…

Bu arada internet görsellerinde devamlı kullanılan ‘HER YER SUÇ MAHALİ’ ifadesini de ‘HER YER SUÇ MAHALLİ’ diye düzeltmek gerekir. Malum, bu tamlamadaki ‘mahalli’ kelimesinde iki ‘LL’ harfi var; ‘mahalle’de olduğu gibi.

Doğru anlaşılmak dileğiyle iyi günler diliyorum.

Birgül ERGEV (Eski TRT Çalışanı)

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HAFTANIN NOTU

Telgrafhane

Uyumayacaksın

Memleketinin hali

Seni seslerle uyandıracak

Oturup yazacaksın

Çünkü sen artık o sen değilsin

Sen şimdi ıssız bir

telgrafhane gibisin

Durmadan sesler alacak

Sesler vereceksin

Uyuyamayacaksın

Düzelmeden memleketin hali

Düzelmeden dünyanın hali

Gözüne uyku giremez ki...

Uyumayacaksın

Bir sis çanı gibi gecenin içinde

Ta gün ışıyıncaya kadar

Vakur metin sade

Çalacaksın.

Melih Cevdet ANDAY