Uzun sözün kısası

"Direniş örgütü" dedikleri HAMAS'ı yere göğe sığdıramayan iktidar, şimdi onu İsrail destekçisi ABD'nin sözde "Barış Planı"nı kabul etmeye zorluyor!

Kurnaz tüccar Trump, pazarlık ettiği kişinin sandalyesini çekerek malı götürmekte ustadır!

Türkiye'deki kavga, meşruiyetini halktan alanlarla Beyaz Saray'dan alanlar arasındadır!

Ülkemizde hukuk yerlerde sürünürken tüm dolandırıcılar neden Türkiye'de yargılanmak istiyor?

Savaşan ülkeler birbirlerine karşı ne kadar da centilmen davranıyor: "Bir maniniz yoksa bu akşam size birkaç füze atabilir miyim?"

CHP, DEM Parti'yle görüşünce "terör sevici" oluyor. Devlet Bahçeli, Öcalan'ı Meclis'e çağırınca "barış havarisi" sayılıyor!

Erdoğan, düşman yaratmadan iktidarını sürdüremez! Dün HDP-DEM ana düşmandı, bugün CHP! Yarın MHP olabilir!

"Terörsüz Türkiye" diyerek yeni bir süreç başlatan iktidar, CHP'ye terör uyguluyor!

Domuz bağcı şeriatçı artıklarını Meclis Komisyonu'nda konuşturarak mı barış sağlayacaksınız?

"Ahmak" sözünü sahibine iade etmenin cezasının “hapis” ve “siyaset yasağı” olduğunu öğrenen dünyanın bütün ahmakları şimdi bize kıs kıs gülüyor!

Zafer Arapkirli arkadaşımızın deyişiyle “Tayyare-i Hümayun”da Tayyip Erdoğan’ın kenar süsü gibi yanında taşıdığı "uçak gazetecileri", yoksul halkın kesesinden dünyayı dolaşmanın tadını çıkarıyor!

"Kulis bilgileri" diyerek saçma sapan dedikoduları haberleştirip üstüne bir de ekranlarda yorum yapanlara şaşıyorum!

Her söylenti çıktığında MHP'nin "Cumhur İttifakı"ndan ayrılacağını ummak ham bir hayaldir!

Evlat katili bir adam, ana muhalefet partisi liderine yumruklu saldırıda bulununca birkaç ay yatıp çıkıyor. Ama Erdoğan'a yönelik tivit atanlar aylarca cezaevinde kalıyor!

Bu ülkede Erdoğan’ı eleştirmek, bir siyasetçiye yumruk atmaktan daha ağır suçtur!

Türkiye’de neyin suç olup olmadığı, söyleyenin ve eyleyenin iktidara yakınlığına göre belirlenir!

Ayakkabı kutularında sakladıkları milyon dolarların hesabını veremeyenler, şimdi CHP'li belediyelerin boş kasaları üzerinde tepiniyor!

"Biz zencilerin partisiyiz" diyerek iktidara geldiler, zenginlerin partisi oldular!

Erdoğan, Anıtkabir'de bile amigoların tezahüratına gereksinim duyuyorsa bu iş bitmiş demektir!

Öğretmenlere tek tip önlük değil, öğrencilere bir öğün yemek ve su verin!

Milleti bir bardak suya muhtaç edenlere yazıklar olsun!

"Cahillerin feraseti"ne övgü düzen rektörlerden sonra "paspas rektörler" de gördük!

Yahu bu adamlar köprü satmayı Sülün Osman'dan mı öğrendi?

AKP kendine “ak” dese de karanlığı sever.

Biz doğanın, onlar doların yeşilini seviyor!

Cumhuriyet düşmanı yayınlara kamu bankalarının tam sayfa ilan vermeleri aymazlık değil midir?

Seçimle kazanamadığı belediyelere yargı eliyle çökmek... İşte AKP iktidarının yeni stratejisi...

CHP’deki Truva atları, AKP’nin aparatlarıdır!

Kimileri dönmekle kalmaz, topaç gibi fırıldak olur!

Partisi ateş altında iken gıkı çıkmayan bir eski genel başkan yaşıyor bu ülkede!

CHP, zoru görünce topuklarını yağlayıp kaçan ideoloji yoksunu omurgasızlardan arındıkça güçlenir.

"Ülkede demokrasi yok, jüritokrasi var!" diyerek iktidar olanlar, siyaseti şimdi doğrudan yargıçlar eliyle biçimlendirmeye çalışıyor.

"Sandık" ve "milli irade" edebiyatı yapanlar, sandıktan kendileri çıkmayınca seçim sonuçlarını yok sayıyorlar!

Eğer uyulmayacaksa, dünyanın en ileri anayasasını yapsanız ne yazar!

Yargısı teslim alınmış bir ülke, düşman ordularınca işgal edilmiş bir ülkeden daha savunmasızdır.

Sözün özü: Mutsuzuz ama umutsuz değiliz!