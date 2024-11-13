Vahşet göz göre göre gelmiş

DHA’nın cinayet anı görüntülerini yayınladığı olay, 12 Haziran 2023 günü yaşandı. 40 yaşındaki Fatih Satılmış, saat 21.00 sıralarında Ankara Çankaya’daki Powerfit isimli spor salonuna geldi. Kafasında kask olan Fatih Satılmış, spor salonunun sahibi Fatih Oral’a yanında 3 yaşındaki oğlu varken iki silahla ateş açtı. 8 kurşun isabet eden 41 yaşındaki Fatih Oral kaldırıldığı hastanede öldü. 3 yaşındaki oğlu ise şans eseri yaralanmadı. Olay yerinden kaçan Fatih Satılmış, motosikletine binerken bekçiler tarafından yakalandı.

İfadesinde perde montaj işi yaptığını anlatan katil, spor salonuna Kasım 2023’te üye olduğunu ve 15 bin TL verdiğini söyledi. Karısına şiddet uyguladığı için bu sırada yargılandığını ve 6 ay hapis cezası çıkınca parasının iadesini istediğini anlattı. Tahrik indirimi almak için özenle verdiği ifadede “Paramı geri isteyince Fatih Oral bana hakaret etti, paramı vermedi. Beni vurdurmak için peşime adamlarını taktı. Sürekli takip ediyorlardı. Silahlı saldırıda yaralandım” diye konuştu.

‘ÖLDÜRMEK İÇİN GİTMEDİM’ DEDİ AMA…

23 Ekim 2024 tarihinde davanın ilk duruşması görülürken halen cinayet anının görüntüleri ortaya çıkmamıştı. Duruşmadaki ifadesinde Fatih Satılmış şöyle konuştu:

“Maktulün yanına konuşmak için gittim, öldürmek için gitmedim. Silahlar benim belimdeydi. Benim çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Ben de olay günü kendimi kapının önüne attım, kamera kayıtları ve HTS kayıtlarının alınmasını istiyorum.”

Fatih Satılmış’ın avukatı ise duruşmada “Fatih Satılmış maktul ile konuşup bu olayı bitirmek niyeti ile eşinin motoru ile olay yerine gitmiştir. İş yerine giderken kaskı kafasında unutmuştur. Bunlardan etkilenen bir insanın normal şekilde hareket etmesi zaten beklenemez” dedi.

Cinayetten hemen önceki kamera kayıtlarına ulaştım. Bu kayıtlarda “Öldürmek için gitmedim” diyen Fatih Satılmış’ın kafasında kask ve elinde iki tabancayla spor salonuna girişi görülüyor. Hatta spor salonunun içinde kafasında kask ve elinde iki silah ile dolaşarak Fatih Oral’ı arıyor.

Katilin cinayet için spor salonuna geldiği anlar.

Katil, salonun içinde elinde silah ile Fatih Oral'ı arıyor.

8 EL ATEŞ ETTİ

Fatih Satılmış ve avukatı duruşmada önce Fatih Oral’ın silah çektiğini öne sürüyordu. Görüntülerde Fatih Satılmış, öldürmek için Fatih Oral’ı arıyor ve bu sırada merdivenlerden çıkan 3 yaşındaki oğlunu görüyor. Hemen silahları doğrultuyor. Fatih Oral da silahını çekiyor, ancak ateş etmiyor. Çünkü mermi namluya sürülmemiş. Fatih Satılmış ise mermileri namluya sürmüş ve silahları ateşe hazır hale getirmişti. 8 el ateş ederken Fatih Oral ve 3 yaşındaki oğlu can havliyle kaçıyor, çocuk babasının arkasına gizlenmeye çalışıyor.

‘ÇOCUK VAR YAPMA’

Tanıkların ifadelerine göre; Fatih Satılmış, hiçbir şey söylemeden ateş etti. Fatih Oral ise “Elimde çocuk var yapma”, “Çocuk var” diye defalarca bağırdı. Ancak katil ateş etmeye devam etti. Daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.

Cinayet anı.

Videonun devamında spor salonundakiler çocuğu alarak dışarı çıkarıyor, vurulup vurulmadığını kontrol ediyorlar. Kanlar içindeki Fatih Oral’ın arkadaşları, 112’yi arıyor ve bilincini kaydeden adamın başında feryat ediyorlar.

Bu olayla ilgili iddianame, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarıyla hazırlandı. Hatta iddianamede cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği anlatılıyordu. 3 yaşındaki çocuğa yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ise dava açılmamıştı.

Ancak görüntüler ortaya çıkınca davanın seyri değişti. Sanığın beyanlarının aksine cinayeti tasarlayarak ve kararlı şekilde spor salonuna geldiği anlaşılıyordu. Kamera kayıtlarının dosyaya sunulmasıyla birlikte suçlamaya çocuğu öldürmeye teşebbüsün de eklenmesi için başvuru yapıldı.

Sanık, spor salonuna kayıt parasının kendisine geri ödenmemesi nedeniyle Fatih Oral ile arasında husumet oluştuğunu söylüyordu. Fatih Satılmış’ın spor salonuna kaydı olmadığı ortaya çıktı.

2 AY ÖNCE HARAÇ ŞİKAYETİ

Üstelik Fatih Oral cinayetten iki ay önce Fatih Satılmış’ın kendisinden haraç istediğine yönelik şikayette bulunmuştu.

Fatih Oral, şikayet dilekçesinde şöyle diyordu:

“Bugün yani 4 Nisan 2024 günü saat 17.30 sıralarında işyerimde bulunduğum esnada ismini olay nedeniyle öğrendiğim Yasin İşçimen isimli şahıs geldi. Bana ‘Beni Fatih yolladı, kapının önünde bekliyor. Senden 5 aylık para istiyor, bu parayı vermezsen o içeri girecek ve rezillik çıkartacak, dükkanı kurşunlar, buraları yakar, gel bu parayı bana ver, ben sizi sulh yapayım’ dedi. Ben bu şahsı daha önce hiç görmemiştim. Şahsa dışarı çıkmasını ve polisi arayacağımı söyledim. Şahısla birlikte işyerimin dışına çıktım. İşyerimin önünde iken bu sefer de ismini yeni olay nedeniyle öğrendiğim Fatih Satılmış isimli şahıs geldi. Bu şahıs da bana ‘Verecek misin parayı, müşterilerini rahatsız ederim, burada herkes beni bilir, ben buraların abisiyim, bana parayı vermeden rahat edemezsin, burada sana dükkan işlettirmem, dükkanını yakarım, yıkarım’ diyerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ben şahıslara yönelik herhangi bir fiziksel veya sözlü cevap vermeden polisi aradım. Polisler, beni ve şahısları polis merkezine getirdi. Olay esnasında şahısların elinde veya üzerinde ateşli silah veya kesici alet görmedim. Güvenlik kameralarının araştırılmasını talep ediyorum. Bu şahısların hiçbiri benim müşterim değildir. Ayrıca şahıslar ile aramızda daha önce herhangi bir alacak verecek ilişkisi olmamıştır. Beni tehdit eden ve hakaretlerde bulunan Yasin İşçimen ve Fatih Satılmış isimli şahıslardan şikayetçiyim.”

ŞİKAYET ETTİ AMA İŞLEM YAPILMADI

Bu olayın görüntüleri de dosyaya girdi. Ulaştığımız video kaydından Yasin İşçimen, işyerine geliyor. Fatih Oral ile konuştuktan sonra dışarı çıkıyorlar. Fatih Satılmış dışarıda bekliyor. Burada Fatih Satılmış, Fatih Oral’a saldırmak istiyor ancak çevredekiler tarafından engelleniyor.

Cinayetten iki ay önce haraç istendiği anların video kaydı.

Aynı gün haraç tartışması dışarıda sürüyor

Haraç ve tehdit şikayetinden sonra hiçbir işlem yapılmadığı anlaşılıyor.

Davanın birinci duruşmasında Fatih Oral’ın ailesinin avukatı Sait Bingöl şöyle diyordu:

“Sanığın anlatımları tamamen gerçeğe aykırıdır. Spor salonuna üyeliği yoktur ve alacak-verecek meselesi yoktur. Ceza indirimi için böyle bir yalan uydurmuştur. Cinayeti tasarlayarak çift silahla olay yerine gitmiş ve Fatih Oral’ı öldürmüştür. Fatih Oral silahını kendisini korumak için çekmiş, ancak hiç ateş etmemiştir. Bu adli tıp tarafından da tespit edildi. HTS kayıtlarının getirilmesini talep ediyoruz. Sanığın olaydan önce kiminle görüştüğü tespit edilmelidir. Çünkü birçok insandan yardım aldığı ortaya çıkacaktır. Maktulün spor salonunda olduğu sanığa söylenmiştir. Ayrıca çocuğa yönelik öldürmeye teşebbüs suçu oluştuğundan suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.”

Avukat, Fatih Satılmış’ın, 2021 yılında uzun namlulu silahla eşini rehin aldığı için yargılandığını da duruşmada ifade etti.

Türkiye’yi dehşete düşüren cinayetin göz göre göre işlendiği anlaşılıyor. Bu sırada babası gözleri önünde öldürülen katledilen 3 yaşındaki çocuk, ailesine her gün soruyor:

“Babam neden halen uyanmadı, ne zaman gelecek.”