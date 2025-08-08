Vahşi depolama alanları hızla yeşile dönüşüyor

BirGün EGE

Muğla genelinde çevreyi tehdit eden vahşi depolama alanlarını rehabilite eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alanları yeniden doğaya kazandırmaya devam ediyor. Menteşe, Marmaris, Kavaklıdere, Milas ve Bodrum’un Gündoğan ve Mumcular Mahalleleri başta olmak üzere pek çok noktada yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 330 bin metrekarelik alan rehabilite edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Torba ve Dereköy (Peksimet) mahallelerinde yer alan iki büyük vahşi depolama sahasında hafriyat çalışmalarıyla rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, il genelinde doğaya kazandırılan toplam alan 736 bin 600 metrekareye ulaşacak. Bu da yaklaşık 163 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın atıklardan arındırılarak yeşil alan haline getirilmesi anlamına geliyor. Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarıyla hem doğal dengeyi koruyor hem de gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyon çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Bodrum’un Torba Mahallesinde yapımını tamamladığı Katı Atık Transfer İstasyonunu ağustos ayı itibariyle faaliyete geçirdi. İlçe belediyeleri tarafından getirilen evsel nitelikli atıklar bu istasyonda toplanarak Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli depolama ve enerji üretim tesislerine transfer ediliyor. Toplanan atıklar, ön işlem tesislerinde ayrıştırılırken geri dönüştürülebilir materyaller ekonomiye kazandırılıyor, kalan atıklar ise çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli Maden Mühendisi Hasan Yıldız, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Menteşe, Marmaris, Kavaklıdere, Milas ve Bodrum’da toplam 330 bin metrekarelik vahşi depolama alanını hafriyat toprağı ile bertaraf ederek doğaya yeniden kazandırdık. Bodrum ilçemizde ise Torba ve Peksimet mahallelerinde yer alan iki vahşi depolama sahasında rehabilitasyon çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“GELECEĞE NEFES”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sürdürülen çevre yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Muğla’mız, eşsiz doğası, tertemiz havası ve mavisiyle yeşiliyle bir cennet köşesi. Ancak bu güzel coğrafyayı korumak hepimizin görevi. İşte bu anlayışla, uzun yıllardır çevremizi tehdit eden vahşi depolama alanlarını rehabilite ediyor, doğaya yeniden kazandırıyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir yerel yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Muğla’mızın her köşesinde, sadece bugünü değil yarını da düşünüyoruz. Atıkları doğru yöneterek geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.