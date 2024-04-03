Van'da mazbata DEM Parti Adayı'na verildi

Van'da seçimlerden yüzde 55 oyla birinci çıkan DEM Parti'nin adayı yerine ikinci olan AKP'li adaya mazbata verilmesiyle başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Protestolar ve muhalefetin tepkisi sürerken mazbata DEM Partili adaya verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Van İl Seçim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine ilişkin Van İl Seçim Kurulu'nun kararına yaptığı itirazı gündemine aldı. YSK, oyçokluğuyla itirazı kabul ederek mazbatayı DEM Parti adayına verdi.

DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, mazbatanın YSK tarafından tekrar Abdullah Zeydan'a verildiğini açıkladı. Tiryaki, "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" dedi.

KARAR 4'E KARŞI 7 OYLA ALINDI

Tiryakinin açıklaması şöyle: “31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayımız Abdullah Zeydan rekor denilecek bir oyla Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak seçilmişti. Fakat bu arada AKP adayı ve il örgütü Abdullah Zeydan'ın adaylığının düşürülmesi ve belediye başkanlığı mazbatasının kendilerine verilmesi için bir başvuruda bulunmuşlardı. Maalesef Van İl Seçim Kurulu hukukun bütün genel ilkelerini ayaklar altına alarak dün Abdullah Zeydan'a verilemeyeceğine, mazbatanın ikinci sıradaki AKP'nin adayına verileceğine karar vermişti. DEM Parti olarak bu karara itiraz etmiştik. Dünden beri halklarımız ayakta, direniyorlar. YSK bugün bir toplantı yaptı ve itirazımızı görüştü. YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti ve Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak,mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. YSK'nın kararları kesin, herhangi bir merciye itiraz olanağı yok, Anayasa Mahkemesi denetimine tabi de değil.”

YSK’nin kararı 4’e karşı 7 üyenin oyuyla aldığı öğrenildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakırhan, "Olması gereken oldu ve Van halkının iradesi hayat buldu. Hayırlı olsun" dedi.

Bakırhan'ın mesajı şöyle:

"Bijî gele me, bijî tekoşîna Wane…

Olması gereken oldu ve Van halkının iradesi hayat buldu.

Hayırlı olsun"