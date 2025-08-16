Var mı daha fazlası?

78 doğumlu Necvan Derviş çağdaş Arapça şiirin en önemli temsilcilerinden. Gazze’de Uyku* şiirini yazdığında 2008’in sonuydu. Gazze, bugünkü gibi, üzerine adeta atom bombası atılarak dümdüz edilmiş bir hayalet şehir değildi. Yine de daha o koşullarda, adeta tanrıya isyan edercesine, “Vur ey Rab” diye haykırmıştı Derviş.

“Ben de uyuyacağım Fado, nasıl uyuyorsa herkes / Uçaklar vururken / Ve hava taze et gibi yırtınıyorken / Rüyamda ihanetleri göreceğim öyleyse ben de / Nasıl rüya görüyorsa herkes / Uçaklar vururken” diye başlayan şiiri, “Yeryüzü üç çividir / Ve çekiçtir merhamet / Vur ey Rab / Sen de vur uçaklarla birlikte” kıtası ve bir soru olan “Var mı daha fazlası?” son mısraı ile biter.

Var mı daha fazlası?

Gazze ile kıyas değil tabii, kıyası mümkün bir durumuz yok. Ama o son mısrası var ya Derviş’in şiirinin, “Var mı daha fazlası?”, o kadar çok sorduk ki son yıllarda.

Misal; bir gazeteci tutuklandı, bir TV kanalına akıl almaz cezalar verildi, mikrofonlar uzatıldı yorumculara ve sonunda o soru geldi mutlaka. Nereye gidiyoruz, nereye kadar gider bu baskılar, var mı daha fazlası?

Bir belediye başkanı cezaevine konuyor, sonra bir başkası daha, bir başkası daha… Birinci, ikinci, üçüncü, dokuzuncu dalga… Eşler, evlatlar alınıyor, sorgulanıyor… Bu cezaevi olmadı daha uzakta daha sıkışık bir cezaevine gönderiliyor tutuklanan…

“Yok artık, bu kadarı da olmaz” diyor ama hemen ardından o uğursuz soruyu da sormadan edemiyoruz: “Var mı daha fazlası?”

Neredeyse çeyrek asır boyunca bir partinin milletvekilliğini, belediye başkanlığını yapmış, hem de militanca ve de iktidar partisine efelendikçe efelenmiş biri, partisinden istifa etmekle kalmıyor, birkaç gün öncesine kadar efelendiği partiye katılıyor. Himayeye giriyor!

Var mı daha fazlası?

Herhalde yoktur umuduyla sorduk yıllardır ama varmış. Soruyu 2008’de Gazze için soran Derviş’in de bugünkü “daha fazlası”nı aklının ucundan geçirmiş olduğunu sanmıyorum.

Vatandaşa sorsanız; gökten kaç elma düşerse düşün hepsi iktidardakilerin başına düşüyor da bir tek taş düşse o gelip muhalefetin kafasını kırıyor. Araştırma sormuş işte; “Yolsuzluk iddiaları AK Partili belediye başkanları hakkında olsaydı, aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” Yüzde 65; “Hayır, aynı işlemler yapılmazdı” demiş.

Bugün Hacıbektaş’ta, Hozat ve Saratlı’nın Sol Parti’li belediye başkanları Aydın Kaya ile Cuma Kaplan’ın da katıldığı bir toplantıda, Alper Taş ve İsmail Tombul’la birlikte “Türkiye’nin Geleceği ve Sol”u konuşuyoruz.

“Türkiye’nin Geleceği” içinde sayısız soru barındıran bir başlık. Ama en can alıcısı son yıllarda olanları göz önüne getirerek sorulacak o son mısraı şiirin: Var mı daha fazlası?

Olması da olmaması da bizim elimizde aslında. Eğer ortak bir gelecek projesi üzerinde anlaşamazsak, herhangi bir kişinin değil ama o gelecek projesinin etrafında birleşemezsek, o geleceği mümkün kılmak için kimseyi dışlamadan el ele ve cesaretle yürümeyi beceremezsek, artık meydanlarda milyonların haykırdığı “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiç birimiz!”in hakkını veremezsek, daha fazlası olur!

Hakkını verdiğimizde de düşlerimizdekine benzer bir geleceği olur Türkiye’nin: Farklılıkların saygıyla el ele tutuştuğu, herkesin bir diğerinin açığını yakalamak için değil kapamak için çırpındığı; özgürlükçü, paylaşımcı, dayanışmacı; istisnasız her bireyin kendisini ülkenin özgür ve eşit vatandaşı hissettiği bir gelecek!

Daha fazlası var ve işte budur! Derviş’in şiirindeki o soruya biz tersten bu cevabı vereceğiz.

*Necvan Derviş, 2023, Kudüs’ün Kapısında Kelimeler, Ayrıntı Yayınları