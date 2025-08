"Vat Ken Ay Du Samtaymz?"

Ünlü Türk Büyüklerinden Fatih Terim’in efsane Avrupa zaferlerinden biri öncesi basın toplantısında “kırık dökük, ama yine de kendini pekâlâ ifade etmeyi becerdiği” İngilizcesi ile kurduğu cümle böyleydi.

“What can I do sometimes?.. It’s the football… That’s the football…” diyerek tarihe böyle bir “veciz” cümle bırakmıştı.

Mealen “Ne yapabilirim? Bazen bilemezsin. Futbol bu. Herşey olabiliyor…” anlamına gelen bir cümleydi. “Look at the tabela” (Tabelaya bakarsınız neticede) anlamındaki diğer veciz cümlesi de o konuşma esnasında kurulmuştu, yanlış hatırlamıyorsam.

Son günlerde, CHP Teknik Direktörü (teknik direktör diyelim mi? Diyelim. O da seviyor bunu) Özgür Özel de sık sık buna benzer “yarı tercümeye muhtaç” cümlelerle hazırlamaya çalışıyor kamuoyunu, şu mâhut “komisyona girip girmeme ikilemi” karşısında.

Geri planda neler olup bittiğini tam bilemiyoruz. Ama anladığımız kadarıyla Özgür Bey, “Öteden beri komisyon talep eden parti olarak girmezsek kendi kendimizle çelişmiş oluruz” tezinden hareketle verdi kararını ve “Girer orada bir savaş verir, olmazsa da devirir masayı kalkarız” gibi bir planla giriyorlar.

Bence yanlış yapıyor. Zaten, hem CHP tabanının hissiyatını yansıtan sosyal medya paylaşımları hem de dün gördüğüm bir anket sonucu gösteriyor ki, Özgür Bey’in arkasındaki toplumsal desteği oluşturanların yüzde 70’inden fazlası da benim gibi düşünüyor.

Oysa Sayın Özel, Şile Atatürk Meydanı’nda Çarşamba gecesi konuşurken, kitleye dönüp, “Bana güveniyor musunuz?” şeklinde bir soru sorup kendisine “Güveniyoruuuuuz!” diye bağırtarak, yani ayaküstü bir oylama ile “güvenoyu” almış gibi yaparak pek şık olmayan bir yönteme de başvurdu. Haydi, onu görmezden gelelim. Çünkü kitle (meydan) desteği şu anda bunları yapabilmesine olanak sağlıyor.

CHP bu komisyona girmemeli derken, tam da CHP’nin ve Özgür Bey’in aylardır savunduğu tezleri destekleyerek söylüyorum. Yani “kapalı kapılar ardında bir takım pazarlıklara girişip muhalefete doğru dürüst bilgi vermeden bir şeyler kotardıklarının, üzerinde mutabık kalınan her ne ise, bunu yasal dayanağa oturtmak üzere TBMM zeminine getirmiş gibi yapıp onaylatmanın bir pratiğidir” bu komisyon. Ama anketlere göre “Türkiye’nin birinci partisini dışlayarak” yapmış olmamak için de, akıl dışı “gel gel” yöntemleriyle CHP’yi de masaya çekmenin yolunu arıyorlardı.

Ne dedi “Rejimin Başı”?

“CHP’nin, geçmiş günahlarına kefaret olacak bir fırsattır…”

Erdoğan, “Dışında kalırsanız, büyük vebal altına girersiniz. Millete de bunu anlatamazsınız” diye gaza da getirmeye çalıştı CHP’yi. Kürt sorunu konusunda “geçmiş günahlardan” söz edilecekse, on yıllarca baş adresin kendilerinin de dahil olduğu sağcı – faşist – islamcı – muhafazakâr partiler olduğunun bu kadar kurnazca inkârına diyecek söz bulamıyor insan.

Benim gibi düşünenler ise CHP’ye dedik ki:

“CHP’nin (Özgür Bey’in haklı sözleriyle ifade etmek gerekirse) şu an elindeki moral, psikolojik ve fiili üstünlük, kitleye her şeyi anlatabilecek kadar yüksek bir seviyededir. Çekineceği hiçbir şey yoktur. Tam tersine AKP ve şu anda kenarından kıyısından yeni ittifak ortağı DEM Parti’nin ‘izah kabiliyeti ve kapasitesi’ CHP’ninkinin yanına bile yaklaşamaz…”

Ama bunu Sayın Özel’e anlatamadığımız anlaşılıyor. Yakın geçmişte sık sık yaptığı bir şeyi yapıp “Ben özgüvenle atıyorum bu adımı. Eleştirenler özgüvensiz insanlar” diyerek haksız ve (tabirimi mazur görsün) pek şık olmayan bir savunma mekanizmasını çalıştırıyor. Daha kaliteli bir savunma beklerdik kendisinden. Bu “özgüven” muhabbeti biraz eskidi artık. Üstelik 1 Nisan 2024 sonrasında içine bile bile düştüğü gayya kuyusuna da aynı “özgüven” savunmasıyla atlayıp zorla çıkabilmişti. Özeleştirisini de daha henüz duymuş değiliz.

Tabii ki derdimiz meseleyi kişiselleştirmek değil.

Ama CHP Genel Başkanı’nın, 19 Mart darbesinin ilk gününden itibaren attığı olağanüstü yerinde ve cesur adımlar ve böylesi bir konjonktürde sel olup “önüne katacak bir liderlik arayan kitlenin” de müthiş gücü, pek çok doğruyu yaptırdı kendisine.

Bugün o kitleye (otobüs üstünden öyle ayaküstü değil tabii) derli toplu bir anketle sorabilse ne cevap alacağını hepimiz biliyoruz. Kendisi de biliyor.

Türkiye’nin, o meydanları hınca hınç dolduran ve Özgür Bey’in de giderek çoğalttığını takdirle izlediğimiz Türkiye’nin tek bir talebi var şu an:

Bir an önce çözülmesini istedikleri devasa sorunlardan dikkatleri uzaklaştıracak, “sandık” hedefini bir saniye bile olsun unutturacak, “Ne idüğü, neye yarayacağı belirsiz komisyon toplantılarında vakit geçirmek” doğru bir tercih değildir.

CHP Genel Başkanı, istediği kadar “Bir girer bakarız. Olmadı çeker gideriz” diye savunsun, bu olayın içeriğinde, bal gibi de CHP’yi alet etmek isteyecekleri “yasal dayanağı bile olmayan sonu meçhul” bir meşgalenin yattığını herkes biliyor.

Tabii, artık bunları tartışmak için geç.

CHP yönetimi kararını vermiş. Biraz da şu klasik “devlet terbiyesi” (sanki muhataplarında o terbiye varmış gibi) gazıyla giriyorlar o kapıdan.

Biraz, “Nitelikli çoğunluk ve isim ve içerik konusunda tam olarak güvence alamazsak…” gibi açık kapılar bırakılsa da, komisyonda yer alacakları anlaşılıyor.

Hayırlı uğurlu olsun.

Umarız – dileriz bu “özgüven” tartışmasından Sayın Özel haklı çıkar.

Umarız kitlenin sel olup akan ve “İşçi zamlarından, işsizlikten, enflasyondan, yakıcı faiz ödemelerinden, dış borçtan, iktidarın çaresiz kaldığı tüm felaketlere” kadar asıl derdi başka olan kitleler de “iyi anlar” ne olup bittiğini.

Göreceğiz.