​​Vatan pahasına yapılan siyasetin Hüsranı!

Emekli Tümgeneral Osman Aydoğan, Altay Tankı ve Kaan Uçağı üzerine yaptığım görüşme sırasında İsmet İnönü’nün” Vatan pahasına siyaset olmaz!” sözünü hatırlattı.

Geriye doğru bakınca AKP, 23 yıl boyunca hep “Vatan pahasına siyaset yaptı!”

Son ABD gezisi, bu sözün somut örnekleriyle dolu. Her ne kadar havuz medyası tarafından, her zaman olduğu gibi, bu gezi ve Trump’la yapılan görüşmeler abartılarak anlatıldığını biliyorsak da zaman içinde bizzat hükümet yetkilileri ve dürüst medya mensuplarının aktarımlarıyla öğrendiğimiz gerçekler, bize bu kadarı da olmamalı dedirtti.

Gerçeklere bakalım; New York’taki Türkevin’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, “yerli üretim KAAN uçağı için gereken motorların ABD’den alınamadığı, lisansının ABD Kongresi’nde hala onay beklediğini ” açıklayarak ,”bu durumun müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna yakışmadığını" söylemesi, “Gezinin amacına” ulaşmadığının itirafı oldu.

Bu bilgi üzerine “Türkiye’nin yerli savaş uçağının havalanamayacağı ve hatta Endonezya’ya satışının gerçekleşemeyeceği yorumları “yapıldı. Ancak bir gün sonra Savunma Sanayi Müsteşarı, “Kaan projesinin devam ettiğini açıklayarak” adeta Bakan Fidan’ı tekzip etti.

Aslında Endonezya’ya satıldığı açıklanan Kaan’lar, 120 ay, yani 10 sene sonra teslim edilecek. 10 sene de köprünün altından daha çok su geçer…

∗∗∗

Trump/Erdoğan görüşmelerinde F16 ve F35’lerle ilgili hiçbir gelişmenin olmadığı açıklandı.

F35 için yaklaşık 2 milyar dolar para vermiştik. O paraya, 2,5 milyar dolar verilerek Rusya’dan alınan S400 nedeniyle ABD’nin karşı çıkması sonrasında el konuldu.

Böylece hem depolarda bekleyen S400’ler için Rusya’ya verilen paralar, hem de ABD’ye F35’leri vermeyerek kaptırılan milyar dolarların uçup gitti. Yani Rusya ve ABD’ye şirin gözükmek için “yurttaşın parası pahasına, siyaset yapıldı!’’ Dahası, Beyaz Saray ‘da yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trump’ın, başta “öven sözler söylermiş” gibi görünüp sonrasında,” Erdoğan’a açtığı bir telefonla Rahip Brunson’ı serbest bıraktırdığını” açıklaması, “kaybettiği 2020 seçimi ‘hileliydi’ derken, Erdoğan’a bakarak “Hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir” sözlerini kullanması, diplomatik nezakete uymadı. Doğrusu bu durum, tüm yurttaşlarımızın olduğu gibi benim de içimi acıttı. ABD Dışişleri bakanı Rubio’nun “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fox News’e verdiği röportajına cevap olarak yaptığı açıklama daha da vahimdi. Rubio, Erdoğan’ı da kastederek,” liderler Trump’ın yaptığı toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dâhil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın’ diye arıyorlar” diyerek, Trump ve şürekâsının kabaran” egolarının dünya üzerindeki tehlikesini” görme fırsatı bulduk. Ya, ABD’nin Ankara büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın New York’ta katıldığı bir etkinlikte Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine ne demeli? Barrack, “Türkiye ve ABD Kongresi arasındaki S-400, F-35 ve F-16’lar gibi başlıkları hatırlatarak, 10 yıldır aynı meselelerle uğraşıyoruz" diyerek, Trump bu konulardan bıktığını açıkladı.

Ve Trump’ın “ Erdoğan’ı davet edip ihtiyacını giderelim ...” dediğini ve bu ihtiyacında “Trump tarafından verilecek olan meşruiyet" olduğunu ilan etti.

∗∗∗

Tüm yaşananların üzerine, NTV Washington temsilcisi Hüseyin Güney’in geziyle ilgili sosyal medyadaki kendi sesinde yayınlanan ‘hiçbir şey almadık çok şey verdik’ bilgilerini de eklersek, Erdoğan’ın 6 yıl sonraki Trump görüşmesinin öyle anlatıldığı gibi olmadığını, aksine tam bir hüsrana dönüştüğünü anlarız. Hani denir ya, “gerçeklerin bir zaman sonra ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır!” AKP’nin “vatan pahasına siyaset yaptığı gerçeği” bir kez daha ayan beyan ortaya çıktı. Ülkemizin düştüğü bu durumun nedeni, doymak bilmeyen siyasal İslamcıların emperyalistlere olan yandaşlıklarıdır. “Emperyalistlerle iş birliği yapanlar, sömürülmeye ve aşağılanmaya da hazır olmalılar!” ABD gezisinde ülkemizin gördüğü muamele kabul edilemez! Bilinmeli ki, Ülkemizin düşürüldüğü bu konum, dünyadaki itibarımız ve saygınlığımızı da zedeledi. Her geçen gün daha da kötüleşen bu durumdan kurtulmanın tek yolu var, o da erken seçim. AKP her şeyin farkında! Siyaseten eridiğini ve koltuğu kaybettiğini biliyor ve tek yolun “baskın erken seçim!” yapması gereğini duyuyor… Zaten hazırlıklarını da yapıyor. Yeni vaatleri ortaya döküyor. “500 bin kiralık ev, emeklilerin maaşının artırılması, ömür boyu bedava hizmet verilmesi, sermayenin daha fazla kazanması için enflasyonist ve emeği sömüren ekonomi politikasının adımları atılmaya başladı, hukuki yardımı VB. sanal adımlar atılmaya başladı bile. Ama çöken ekonomiyi biraz ayakta tutabilmek için her gün akaryakıta zam yaparak, vergi ve harçları arttırarak milyonlarca insanı açlığa itiyor. Şu anda Türkiye’nin tek güvencesi, CHP ve toplumsal muhalefet!

CHP’yi hukuk sopası ve iç kavgayla güçsüz bırakma oyunu devam ediyor. Neyse ki, Muhalefet bu oyuna gelmiyor. Nitekim TBMM’nin açılışında, “vatan pahasına siyaset yapanlara” bir ders verildi. Tabii Anlayana…