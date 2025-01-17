Vatandaşa zeytinyağı desteği

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtılmak için hazırlanan yemeklerde kullanılan zeytinyağının üretimi gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde belediyeye ait alanlarda yapılan hasat sonucu elde edilen zeytinlerden toplamda 2500 kilogram zeytinyağı üretildi. Üretilen zeytinyağı Aşevi ve Hayır Merkezi’ne ulaştırıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, “Turgutlu Belediyesi olarak her yıl yaptığımız bu uygulamayla, hem kaynaklarımızı verimli ve doğru şekilde kullanıyor hem de ihtiyaç sahiplerimize günlük olarak ulaştırdığımız yemekleri sağlıklı hale getiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, halkımızın yanındayız ve onlara ulaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.