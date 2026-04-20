Ve nihayet sezonu bitirdik...

Büyük umutlarla başlayan lig sonunda şampiyon belli, düşenler belli, tüm sıralama belli olarak ligi bitirdik.

Kazanımlar ve kaybedilenler nelerdir acaba bunun değerlerini nasıl ortaya koyacağız, daha doğrusu bu konuda ne kadar dürüst olabileceğiz.

Her sene olduğu gibi yıl içi mücadelesinin birçok yıldız dökümü karşımıza çıkacaktır. Neye göre olacak bu kıyaslamalar bilemiyorum.

Sakın ola ki bu sene oynanan futbola göre olmasın, işte o zaman sıkıntılar kendini gösterir.

Senelerdir olduğu gibi, üç büyükler baz alınarak ligin başlangıcı ve sonu belirlenir. Üç büyükler ligin kaderi durumundadır. Kendi kulüpleri için, taraftarı için, rakip taraftar için kaderdir. Oynadıkları futbol ile ligin seviyesini belirlerler…

Tüm istatistikler onlara göre yapılır… Tüm yazılar onlar için yazılar…

Tüm TV programları onlar üzerine oluşturulur…

Aslında ligin kendisidir! üç büyükler.

Anadolu takımları ise kendini üç büyüklere göre şekillendirir.

Çünkü hem antrenörleri olsun, hem futbolcuları olsun hedefleri; üç büyükleri yenmek veya üç büyüklere transfer olmaktır. Bütün stratejiler bunun üstüne kurulmuştur. Aslında ciddi bir sıkışmadan ve kısır döngüden söz ediyorum.

Ve maalesef bu döngüyü kıramıyoruz… Bu yüzdendir ki ligin temeli üç büyükler üstündedir.

Peki… Futbol adına neler konuşacağız, hani bu sene oynanan futbol adına.

Türkiye futbolu her sene seviye kaybetmektedir, ilk önce bunu bilmek gerekir. Ligin kendi stratejisi futbolun üst seviyelere çıkmasına ciddi bir engeldir.

Sürekli aynı tip çalıştırıcı formatı ve aynı isimler oynatılan futbolun çıkmazını temsil ediyorlar. Kendine göre oluşturulmuş sistem; futbol adına değil birey adına yarar sağlamaktadır.

Bu sene de sezon bitti…

Yaz mevsimini bitirip sonbahara girme hüznü içinde değil sanki bir daha yazı yaşayamayacağız endişesinde sezonu bitirdik.

Futbolumuz için ciddi sıkıntılar dönemindeyiz. Sezonun bitip, başlaması bir şey ifade etmiyor, şampiyon veya düşen de bir şey ifade etmiyor.

Türkiye futbolu için kaygı duyulması gereken zaman içindeyiz. Bütün değerlendirmenin bu olması gerektiğine inanmaktayım.