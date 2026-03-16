Ve Oscar bu yıl Karl Marx’a gidiyor

Doğuşcan GÖKER

Gecenin köründe, sokak lambasının ışığı odanın penceresinden içeri süzülür. Gözlerini açmakta ve o yarı karanlığa alışmakta zorlanan adam, hayatında ilk kez gördüğü ve duyduğu bir dünyaya uyanmış gibidir. Tam o sırada yine ilk kez gördüğü o aletten, yani televizyondan, bir ses yükselir. Adam yavaşça ayağa kalkar; ihtiyar Karl artık doğrulurken bile zorlanmaktadır. Ekranda o tanıdık manzara vardır. Kırmızı halı, frak, parıltı, kusursuz gülüşler… Ama onun için asıl tuhaf olan başka bir şeydir. İlk kez duyduğu o cümle: “Ve Oscar sahibine gidiyor...”

MARX ÇOK GÜLERDİ

Karl Marx, tarihin en büyük ironilerinden biriyle karşı karşıya kaldığında ne yapardı?

Haydi bir düşünce deneyi yapalım. Marx bugün yaşasaydı ve Oscar ödül törenini izleseydi ne görürdü? Önce herhalde bunu bir üstyapı gösterisi olarak okurdu. Burjuvazinin kendi zevkini, değerini ve ahlakını bütün insanlığın ortak duygusu gibi sahneye koyduğu büyük bir tören. Sonra biraz daha dikkatle bakardı. Ve muhtemelen gülerdi. Hani öyle dudak kenarında beliren zarif bir tebessüm değil. Öyle uzun uzun, katıla katıla, neredeyse öksürerek gülerdi. Çünkü Oscar gecesi en komik filmden daha komiktir. Gerçi komedi filmi Marx’a bir anlam ifade etmezdi ama olsun…

Bir düşünün. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın emeğiyle dönen ekonomik düzenin ürettiği dev sermaye filmlere akar. O filmler, büyük stüdyoların ve yatırım ağlarının desteğiyle üretilir. Sonra aynı sistem kendi en parlak yüzünü sahneye çıkarır ve o gece kendi kendine ödül dağıtır. Kameralar salona döndüğünde karşımıza çıkan şey sanatın alçakgönüllü şöleni değil, neredeyse kusursuz bir teşhir düzenidir. Milyon dolarlık mücevherler, servet değerinde kıyafetler, ayakta alkışlanan sahte politik konuşmalar ve sonunda havaya kaldırılan altın bir heykelcik. Kürsüye çıkan biri elindeki bibloyla dünyayı değiştirmekten söz eder. Salon alkışlar. Reji duygulanır. Reklam girer. Hayat devam eder. Büyük ihtimalle Marx tam bu noktada ya televizyonu kırardı ya da not alacak bir şeyler arardı.

META FETİŞİZMİNİN GECESİ

Çünkü Oscar töreni meta fetişizminin en şık gecesidir. Bir filmin üretim sürecindeki gerçek insan ilişkileri, altın rengine boyanmış bir nesnenin etrafında buharlaşır.

Marx’ın Das Kapital’de tarif ettiği o tuhaf dönüşüm burada neredeyse sahne ışıkları altında görünür hale gelir. Somut emek, soyut prestije dönüşür. İnsanlar arasındaki ilişki, şeyler arasındaki ilişki gibi görünmeye başlar. Bir filmin ortaya çıkması için çalışan yüzlerce insanın yani ışıkçının, set işçisinin, kurgucunun, makyözün, kostüm asistanının, dublörün, şoförün, catering çalışanının çok daha fazlasının emeği, sonunda tek bir ismin elinde tuttuğu heykelcikte kristalleşir. Emeğin kendisi görünmezleşirken, o altın parçası ödül bütün ihtişamıyla görünür kalır.

İşin daha da ilginç yanı, sadece filmlerin değil, törenin kendisinin de bir meta olmasıdır. Kırmızı halı ayrı bir gösteri, elbiseler ayrı bir ekonomi, kabul konuşmaları ayrı bir içerik, skandallar ayrı bir medya malzemesidir. Kim ne giydi, kim kimi alkışlamadı, kimin hangi cümlede sesi titredi… Ertesi gün bütün dünya bunları konuşur. Sanat ödüllendirilirken aynı anda sanatın etrafında dönen dev tüketim düzeni de cilalanmış olur.

HOLLYWOOD LİBERALİZMİ

Peki hangi filmler ödül alır? Burada da mesele sadece estetik değildir. Oscar mevsiminde öne çıkan filmlerin çoğunda belirli bir ahlaki çerçeve görürsünüz. Yoksulluk, ayrımcılık, cinsiyet eşitsizliği, tarihsel travma, kimlik, dışlanma, toplumsal adalet… Bunların hepsi olağanüstü önemli meselelerdir. Sorun, bu meselelerin ödül mekanizması içinde nasıl işlev gördüğündedir. Hollywood liberalizmi, sistemi sorgulayan değil, sistemin vicdanını temsil eden filmleri sever. Yarayı gösterir ama neşteri değil. Acıyı estetize eder ama yapıyı dağıtmaz. Seyirci salondan sarsılmış hissederek çıkar ve endüstri ahlaki görevini yerine getirmiş olmanın huzuruyla yoluna devam eder. Çünkü bu filmler endüstriye ahlaki bir yüz kazandırır. Salon birkaç saatliğine üzülür, etkilenir, vicdan tazeler. Sonra herkes evine döner ve düzen kaldığı yerden devam eder.

En büyük ironi de burada başlar işte. Yoksulluğu anlatan film, çoğu zaman yoksulluğu mümkün kılan ekonomik düzenin içinden çıkan parayla yapılır. Sömürüyü eleştiren hikâye, sömürünün ürettiği gösteri düzeninde alkışlanır. İtiraz estetikleşir, öfke zarifleşir, eleştiri güvenli bir mesafeye çekilir. Devrim kapıdan içeri giremez ama devrim hissi, iyi bir kurgu ve güçlü bir müzikle salona rahatça alınır.

Bu yüzden Oscar’da devrimci bir film değil, devrimci görünen film kazanır. Hatta sisteme bolca laf sokan film bile ödüllendirilebilir. Fark küçük değil ve belirleyicidir hatta son derece mide bulandırıcıdır. Ama düzenin meşruiyetini kökünden tartışan, onu yalnızca eleştirmekle kalmayıp onun dışına çıkmayı tahayyül eden film, çoğu zaman salonun alkış ritmine fazla sert gelir. Oscar risk sever gibi yapar ama yalnızca hesaplanmış riskleri sever.

GÖZYAŞI PARA İÇİN DÖKÜLÜR

Marx televizyona biraz daha baksa, büyük ihtimalle neye baktığını da anlamaz ve hayrete düşerdi ama fark edeceği bir şey daha olurdu. Bu törende herkes emekten söz eder ama emek neredeyse hiç görünmez. Herkes dünyayı değiştirmekten bahseder ama kimse düzeni değiştirmekten söz etmez. Herkes samimiyet sergiler ama o samimiyet bile iyi planlanmış bir sahne disiplininin parçasıdır. Gözyaşı vardır, ama para sayma makinesine girecek daha fazla paraya duyulan heyecan için dökülür.

Sonra bizim ihtiyar Karl pencereden dışarı bakardı. Sokak lambası hâlâ titreşerek yanıyor olurdu. Ekranda şık giyimli biri boğazı düğümlenerek “Çok çalıştık” derdi. Marx belki başını sallayıp okkalı bir küfrederdi. Kim bilir…

Ardından kumandayı eline alıp kanalı değiştirirdi. Çünkü bazı geceler ödül kazanan şey sinema değildir. Sistemin kendisidir. Herhalde bunu da en iyi ihtiyar sakallı bilir…