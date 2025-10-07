Vefa, boza değildir!

15.5 Milyon yurttaşın oy vererek, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı yaptığı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığıyla başlayan çürüme süreci sadece AKP’yi değil, ülkenin de geleceğini kararttı… İmamoğlu’nun diplomasını iptal ederek başlayan hukuksuzluk ve aymazlık dönemi, yaklaşık 6 aydır hangi gerekçeyle tutuklu olduğunun açıklanamaması ne hakka ne hukuka ne de vicdana sığmıyor…

Hele hele CHP’li 18 Belediye Başkanı ve yüzlerce Belediye Bürokratı’nın da delilsiz ve mesnetsiz tutuklanması çürümenin geldiğini vahim noktayı belirtiyor…

Üstelik “Havuz Medyası” aracılıyla itibarlarının yok edilmeye çalışılması, bardağı taşıran son damlalar oluyor… Türkiye’nin birinci partisi haline gelen ve ilk seçimde hem Cumhurbaşkanını hem de TBMM’nin çoğunluğunu alacak olan CHP’nin yükselişinin, oynanan kirli oyunlarla engelleneceğini sanmak, siyaset bilmezliğin yanı sıra, milletin tepkisi ve nefretini de üzerlerine çekmek olacaktır. Bunun bile farkında değiller…

∗∗∗

AKP, kaybettiğini biliyor. Yerinde kalmak için “ülke kaynakları pahasına Trump’tan icazet alma “yollarını deniyor… Oysa sözcüsü Tom Barrak’ın “Erdoğan’ın yaşından bahsetmesi” büyük şok oluşturuyor… Anlaşılan o ki, ABD de Erdoğan’a oyun oynuyor… Barrak’ın bu sözleri sonrası, AKP içindeki aday adaylarının kıyasıya yarışı, AKP’den daha çok ülkemize zarar verecektir…

Yarış nedeniyle ülke kaynaklarının, emperyalist yandaşlara daha hızlı peşkeş çekileceği açık… AKP, koltukta kalmanın çarelerini arıyor…

Tek çaresi CHP’nin karışması! “CHP’liler yolsuzluklar yaptılar” zorlamasında da başarılı olamıyor çünkü devletin gücünü kullanmasına rağmen istediği “hırsızlar” algısına da milleti kanmıyor! Ayrıca, CHP’li başkan ve yöneticileri hakkında yayılan “usulsüzlük ve hırsızlık” haberlerinin de yurttaş nezdinde hiçbir itibarı bulunmuyor…

Çünkü yurttaşlarımız şunu iyi biliyor;” Evrensel Hukukta “MASUMİYET KARİNESİ” diye bir önemli kural vardır… Ve bu kural yargılama sonuna kadar kişi ya da kişilerin lehine kullanılır… Ayrıca kimse iktidar yanlısı bir yargılama sistemine güven duymuyor…

Nitekim, önceki araştırmalarda “halkın %80’ninin yargının taraflı olduğuna inandığı düşüncesine ek olarak, BirGün Gazetesi’nin dün yayınladığı BUPAR Araştırması’nda da, “halkımızın, % 82’sinin siyasetçilere güvenmediği ve %60’ının da “hemen seçim yapılmasını istediğini” açıklaması, milletimizin her şeyin farkında olduğunu teyit ediyor…

AKP’nin CHP’ye kurmaya çalıştığı tuzaklar da görülüyor…

Ancak, böyle sıkıntılı ve hassas bir ortamda CHP’nin de kendi yoldaşlarına takındığı tavrın da hayret verici olduğunu söylemek gerekir… Tunç Soyer aylardır cezaevinde. Sanki unutuldu… Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek hasta!

∗∗∗

Antalyalılar, başkanın sağlık durumunun CHP Genel Merkezi tarafından yeterince takip edilmediği ve ilgilenilmediği düşüncesinde…

Bir hemşerisi, “galiba Böcek’e iyi bakılmıyor” dedi…

Unutulan başka başkanlar da var! Manavgat Belediye Başkanı Nefi Kara…

Kara, geçenlerde CHP’den istifa ettiğini açıkladı, gerekçesinde, CHP Genel Merkezi tarafından aranmadığını, bırakan katkıyı, hal ve hatırı dahi sorulmadığını belirtti…

Mahkemeden aklandıktan sonra CHP’ye döneceğini de ekledi…

Bu sözlerle, “masumiyetin ve kendine güvenin” tam olduğunu gösterir…

Belki de uzakta oldukları için Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Oya Tekin de yalnız bırakıldıklarını duyurmaya çalışıyorlar…

Düşüncelerine değer verdiğim akademisyen yazar İsmail İlkay’ın bir iletisini sizlerle paylaşmak istiyorum: İlkay; “Yüzünü Ege’ye, Avrupa’ya, demokrasiye dönmüş bir kentin ‘umut veren başkanı’ olarak tanıdığım Tunç Soyer’e, CHP’nin hak etmediği yaklaşımından dolayı üzüntümü belirtiyorum…

Soyer’in “Başka bir şehir mümkün” dediğinde, sadece şehircilikten söz etmiyordu; bir yönetim anlayışını, bir yaşam biçimini işaret ediyordu. Soyer şimdi cezaevinde.

∗∗∗

Soruşturmanın adı teknik: İZBETON.

Ama mesele teknik değil, politik!

Mesele kimin hangi ihaleye girdiğinden çok, kimin hangi iktidar alanına girdiğiyle ilgilidir. İhaleye fesat, görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık…

Ama bu ülkede hukuk; çoğu zaman bir adalet terazisi değil, bir güç gösterisinin dekoru olarak kullanılır… Ve dekor yıkıldığında, geriye sadece niyet kalır.

Yarın sırada kim var? Bu soruyu sormak bile “suç” sayılabilir artık.”

42 yıllık siyasi deneyimimle söylüyorum ki; “Örgütlü yaşamın çimentosu VEFADIR!”

Siyasi partiler vefasız kalırlarsa, sonunda küçülür ve yok olurlar…