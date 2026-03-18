Vekil dolandırıcılığı ülke sınırlarını aştı

Eski adı ‘Zaire’ olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin vatandaşı Serge Lusamba Kasanda 2022 yılının yaz mevsiminde İstanbul’a geldi. Ülkesinde elmas madenleri işletmişti ve bir inşaat şirketinin sahibiydi.

İfadesine göre, Türkiye’ye yerleşmek istiyordu ve yatırım yapmaya karar vermişti. Elasan Gayrimenkul Danışmanlık şirketi ile irtibat kurarak danışmanlık hizmeti almak istedi. İddiasına göre, şirket yetkilileri 400 bin dolarlık konut alırsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağını söylediler. Bu şekilde vatandaşlık alan binlerce kişi vardı. Elasan Gayrimenkul Danışmanlık şirketinin yönlendirmesiyle Delta Gayrimenkul İnşaat şirketine gittiler.

AKP’Lİ VEKİLİN ŞİRKETİ

Serge Lusamba Kasanda’ya İstanbul Esenyurt’ta inşaatına yeni başlanan Delta Dubai Comfort Waterpark adlı projeden iki daire sattılar. Kasanda’ya gösterilen örnek daireler 2 artı 1, ebeveyn banyolu ve konforluydu. Şirket yetkilileri daireleri teslim aldığında beğenmemesi halinde yüzde 25 kâr ile geri alacaklarını bile söylemişti.

Hatta eksper raporlarının resmi kurumlardan alınacağı ve arada bir fark olması durumunda fazla paranın geri verileceği vaat edilmişti. Gayrimenkul değerleri için Gayrimenkul Bilgi Merkezi’ne (GABİM) bağlı şirketlerden değer raporu alındı. Kasanda, 31 Ağustos 2022’de Esenyurt’taki Delta Dubai Comfort Waterpark’tan iki daire için Delta Gayrimenkul Şirketi’ne 420 bin dolar gönderdi. Ayrıca ekspertiz raporu ve harç için 29 Eylül 2022’de 18 bin 230 doları şirketin ortağı Seyithan İzsiz’e gönderdi. Seyithan İzsiz, İYİ Parti İstanbul milletvekiliydi. 14 Haziran 2024’te AK Parti’ye geçti.

İMKANSIZ TAPUYU VERDİLER

Kasanda’ya ayrıca Demir Grup’un Büyükçekmece’de inşaatı devam eden siteden bir daire daha sattılar. Türkçe ve İngilizce bilmeyen, Fransızca konuşan Kasanda’ya Elasan Gayrimenkul tercüman görevlendirmişti. Sözleşmeler Türkçe ve İngilizce hazırlandı. Bu şirketlere ve yetkililerine güvenen Kasanda, sözleşmeleri dikkatli okumamıştı. 2022 yılında Türkiye’den ayrılırken kârlı yatırımlar yaptığını ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağını düşünüyordu. 2023 yaz aylarında tekrar Türkiye’ye geldi. Şirket yetkilileri ile Kadıköy Tapu Dairesi’ne gittiler ve Kasanda’ya dairelerin tapusu verildi. Tüm süreç normal görünüyordu.

2 artı 1 lüks konut olarak satılan gayrimenkullerin, 1 artı 0, net 30 metrekare stüdyo daireler olduğu ortaya çıktı.

DAİRELER 30 METREKARE ÇIKTI

Ancak kısa bir süre sonra Kasanda’ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayacağı söylendi. Aslında tapuyu alması da imkansızdı. Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına konut alma hakkı verirken Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşlarına gayrimenkul satılamıyordu. Kadıköy Tapu Dairesi’ndeki işlem yolsuz tescil niteliğindeydi. Aslında yapılması imkansızdı.

Üstelik 2 artı 1 lüks satılan konutlar, 1 artı 0, net 30 metrekare stüdyo dairelerdi. En fazla 90 bin dolar değerindeydi. Katbekat fazla fiyata Demokratik Kongolu adama satılmıştı. Şubat 2024’te GABİM’den alınan raporda; Demir Grup’tan alınan Büyükçekmece’deki dairenin 230 bin dolar değil 132 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Satıştan sonra bu dönemde büyük değer kazanması gereken dairenin 100 bin dolar değer kaybetmesi elbette mümkün değildi. Esenyurt’taki daireler de fahiş fiyattan satılmıştı. GABİM şirketlerinin ilk raporları, katbekat fazla fiyata konutların satılmasının yolunu açmıştı. Kasanda, avukat tutarak parasını kurtarmaya çalıştı. Avukatların başvurusu sonucu gayrimenkullerin Maliye Bakanlığı tarafından tasfiye edileceği belirtildi.

TAPUDA DÖNEN DOLAPLAR

Yargı süreci başladı. Satılan konutlar, Esenyurt ve Büyükçekmece’de olmasına, Kasanda’nın Şişli’deki bir otelde kalmasına karşın Kadıköy Tapu Dairesi’nde tapu işlemi yapılmıştı. Üstelik Kasanda’nın pasaportu ve diğer bilgileri sisteme yüklendiği anda sistemin satış yapılamayacağına dair uyarı vermiş olması gerekiyordu.

5 Şubat 2026’da sonuçlanan davada Esenyurt’taki iki dairenin Delta Gayrimenkul Şirketi adına tesciline karar verildi. Ödeme dolar üzerinden yapılmıştı ama genel uygulamaların tam tersine dairelerin satıldığı dönemdeki Türk Lirası karşılığı esas alındı. O dönemde dolar 17 TL’ydi ve Kasanda’nın ödediği 438 bin dolar yaklaşık 7,5 milyon TL’ydi. Dava açılıp yeni GABİM raporu düzenlendiğinde dolar 34 TL’ydi ve 438 bin doların karşılığı yaklaşık 15 milyon TL’ydi. Kasanda’nın avukatları 438 bin doların faiziyle geri ödenmesini talep ediyordu. Ama mahkeme Kasanda’ya 8 milyon 450 bin TL verilmesine hükmetti. Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin de Kasanda’dan alınması yönünde karar verildi.

Kasanda’nın avukatları şöyle itiraz etti: “Satın alınan dairelerin dolar bazında hiç değer kazanmaması imkansız. Dolar cinsinden satılan daireler için Türk Lirası cinsinde karar verilmesi hukuksuz. Bunun hiçbir örneği yoktur. Üstelik bu dairelerin satışını Delta Gayrimenkul yapmıştır. Bu şirketin ve danışmanlık şirketinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşlarına konut satışı yapılamayacağını bilmemesi mümkün değildir. Esenyurt ve Büyükçekmece’deki tapu dairelerinden değil de Kadıköy Tapu Dairesi’nden bu yolsuz tescilin yapılması da kamu görevlileri işbirliği içinde dolandırıcılık yapıldığı iddiasını gündeme getirmektedir.”

BİR GARİP TAKİPSİZLİK

Kasanda’nın avukatları nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla da suç duyurusunda bulundu. AKP’li ismin sahibi olduğu Delta Gayrimenkul’den de şikayetçi oldular. Ancak İstanbul Başsavcılığı 17 Ekim 2024 tarihinde takipsizlik kararı verdi.

Bu takipsizlik kararına itiraz dilekçesinde savcılık soruşturmasında Delta Gayrimenkul ve Elasan şirketlerinden sadece bir iki yetkilinin ifadesinin alındığı ve dosyanın somut delillere karşın kapatıldığı savunuldu. Dosya kapatıldığı günlerde Seyithan İzsiz’in AKP’ye geçtiğine de dikkat çekildi.

Delta Gayrimenkul’ün avukatları ise kendilerinin sorumlu tutulamayacağını, Elasan Şirketi ve Kadıköy Tapu Dairesi’nin sorumlu olduğunu öne sürdü. Bu yönde dilekçeler verdiler.

Delta Gayrimenkul’ün sahibi Seyithan İzsiz, AKP’de siyasete başlamış bir isim. Beylikdüzü’ndeki projelerle zenginleşen bir müteahhit olan İzsiz, AKP’den Beylikdüzü ve Esenyurt belediyelerine başkan adayı gösterilmek için çok uğraşmıştı. 2023 seçimlerinde AKP’den aday gösterilmeyince İYİ Parti’nin kapısını çalmış ve İstanbul’da milletvekili adayı olmuştu. 2024 yılında ise siyasete başladığı AKP’ye geçmişti.