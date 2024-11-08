Veliler eğitimde çözüm için bir arada

BirGün EGE

Kuşadası Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Temsilciliği eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları arayışı için bir araya geldi. Veli-Der Kuşadası Temsilcisi Sevim Özgenç, eğitim sisteminin ticarileştirilmesi, siyasallaştırılması ve yozlaştırılması, Veli-Der’in kuruluşunun temel gerekçelerinden biri olduğunu, eğitimin kalitesinin düştüğünü, okullardaki fiziksel ve akademik olanakların yetersiz kaldığını ve nitelikli öğretmen sayısının azaldığını söyledi.

Özgenç, “Derneğimize göre eğitim sadece bir hak değil, her birey eşit ve adil şekilde bu haktan yararlanmalı. Dernek, kreşten üniversiteye, lisansüstü programlara kadar tüm eğitim düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerle birlikte, mesleki eğitim, kurs programlarına katılan veya hobi amaçlı eğitim alan herkesin eğitim hakkını güvence altına almayı hedefliyor. Derneğimiz, eğitimdeki sorunlara karşı dayanışma ve yardımlaşma kültürü oluşturmayı hedefleri arasında görüyor. Eğitimdeki yapısal sorunlur, okullardaki fiziksel ve akademik yetersizlikler ile öğretim sürecindeki olumsuzluklar, toplumsal katılım ve demokratik hakların aktif kullanımıyla çözülmeye çalışılıyor. Veli-Der’in amaçlarından biri de, eğitimin herkes için parasız ve eşit bir hak olarak tanınmasını sağlamak için mücadele etmek. Eğitimde dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce gibi ayrımcılıklara karşı durarak, tüm çocukların ve gençlerin eşit şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmalar yürütüyor” dedi.

Veli-Der’in Kuşadası’nda etkin bir şekilde faaliyet göstermeyi amaçladığını ifade eden Özgenç, “Veli-Der’in ülke çapında yürüttüğü haklı ve anlamlı mücadeleye katkıda bulunarak, Kuşadası’ndaki eğitim kurumlarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik demokratik, katılımcı ve çözüm odaklı çalışmalar organize etmeyi hedefliyoruz. Şu an Veli-Der Kuşadası girişimi olarak resmi süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Ardından hedefimiz üye tabanımızı genişletmek, toplumsal farkındalık yaratarak eğitimin kalitesini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmak ve derneğimizin kuruluş amacına uygun örgütlü bir mücadele zemini oluşturmak. Birlikte daha güçlü bir eğitim sistemi inşa etmek için, Kuşadası'nda adil, eşit ve bilimsel eğitimi savunan herkesin yanımızda olmasını bekliyoruz” diye konuştu.