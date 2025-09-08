Venezuela’ya saldırı için her şey hazır

Roger D. HARRIS - Joe EMERSBERGER

Donald Trump 2 Eylül’deki Beyaz Saray basın toplantısını bir son dakika haberi vererek coşkuyla tamamladı: Amerikan ordusu Karayip Denizinin ortasında küçük bir motorlu tekneyi vurmuştu. Teknenin Venezuela’dan ABD’ye gitmekte olduğunu ve uyuşturucu ile dolu olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada ise teknenin mürettebatının kendi iddiasıyla Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro tarafından kontrol edilen Tren de Aragua uyuşturucu karteli üyesi olduğunu söyleyerek bu hikayeyi daha da süsledi. Trump bu kartelin “cinayetler, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve ABD’nin her yerinde çeşitli şiddet eylemlerinden” sorumlu olduğunu iddia etti.

SUDA DAĞILAN KANIT

Tüm mürettebat öldürülmeden önce tekneyi uluslararası sularda durdurup aramak için herhangi bir girişimde bulunulmamıştı. Bu vahşi eylem, ABD’ye tek taraflı olarak “savaşta olduğunu” beyan ettiği herkesi öldürebildiği hukuk dışı bir güç atfediyor.

Gazze’de ABD sponsorluğundaki soykırımla karşılaştırdığımızda bu teknenin 11 kurbanı emperyal kan denizinde bir damla. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu cinai zaferi “Amerika’nın tüm gücü, Birleşik Devletler’in tüm kudreti” ile böbürlenmek için kullandı.

Maduro, kimsenin Trump ve Rubio’nun yalanlarına inanmadığını söyledi, “Venezuela petrol ve doğal gazı için geliyorlar, bunları bedavaya istiyorlar” dedi.

Olaydan bir gün önce Maduro açık biçimde ABD’nin askeri tahkimatı meşrulaştırmak için bir yalancı kanıt oluşturacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Saldırı videosunun Yapay Zekâ ile üretildiği iddiaları dolaştı. Eğer gerçekse de bu çok da iç rahatlatıcı değil. Çünkü basitçe Trump’ın Venezuela’ya yönelik askeri geriliminin iddia ettiğinden bile düşük bir seviyede tırmanmaya başladığı anlamına gelir.

Maduro 1964’te Vietnam’daki Tonkin körfezi olayına ve 1848 İspanya-Amerikan savaşındaki Maine savaş gemisinin patlatılmasına atıfta bulundu. Ayrıca kitle imha silahları iddiasının ABD’nin 2003’teki Irak işgalini meşrulaştırmak için uydurulduğunu hatırlattı.

Maduro ayrıca Bill Clinton’ın Monica Lewinsky ile arasındaki seks skandalından dikkatleri uzaklaştırmak için Sudan’ı bombaladığını da hatırlatabilirdi. Trump şimdi benzer bir sorunu, pedofil Jeffrey Epstein ile dostluğu sebebiyle yaşıyor.

BEKLENEN YIKMA GİRİŞİMİ

Gereken tüm unsurlar, özellikle de ABD’nin dokunulmazlığı, nihai olarak Güney Amerika ülkesinin liderliğini ortadan kaldıracak bir yıkım saldırısına girişmek için hazır ve nazır durumda.

Trump şeytani bir biçimde basın toplantısında Venezuela için “bunun geldiği yerde daha çok var” diyerek övündü. Yalnızca dört gün önce Washington’ın “tarihi ortağı” İsrail Yemen başbakanı ve onun kabinesini katletmişti. İddia edilebilir ki “ortak” kelimesi bu iki ülke arasındaki iç içe geçmişliğin seviyesini yeterince anlatmıyor olabilir. İsrailliler 700 günden fazladır Gazze’de canlı yayınlanan bir soykırım düzenlerken, hem Biden hem Trump hükümetleri tarafından günlük olarak havadan askeri teçhizat desteği iniyor.

Bir düşmanın liderliğini ortadan kaldırmak da “ortakların” taktiklerinden biri. Yemen’in dışında İsrail ayrıca Lübnan’da Hizbullah’a yönelik, 12 günlük savaş sırasında da Tahran’da İran’ın kritik isimlerine yönelik benzer saldırılar gerçekleştirmişti. 2020’de Trump İranlı General Kasım Süleymani’yi drone saldırısı ile katletmişti.

Trump ayrıca başkanlığa döndüğü gün uyuşturucu kartellerinin yabancı terör örgütü olarak tanımlanacağı bir başkanlık emri imzalamıştı. Amerikan ordusu Karayip denizinde Venezuela yakınlarına uyuşturucu ile mücadele bahanesiyle çıkarma yaptı. Olaydan kısa süre sonra New York Times, ABD ordusunun uyuşturucu kartellerine karşı diğer ülkelere müdahalesini onaylayan bir “gizli emri” sızdırdı.Ayrıca Ağustos ayında, Maduro’nun başına koyulan 50 milyon dolara çıkarıldı, kurmaylarına yönelik de daha az miktarlarda ödüller var. Amerikan ambargosu devletin petrol ve ulaşım şirketlerinin başkanlarına, anayasa mahkemesi üyelerine, meclis üyelerine, seçim kurulu üyelerine, çeşitli askeri ve güvenlik mensuplarına yani kısaca tam bir liderlik ölüm listesine kadar genişledi.

TRUMP UMURSAMIYOR

ABD gerçekten de uyuşturucudan geçilmiyor ancak Trump’ın kaygıları samimiyetsiz. Yoksa ABD içindeki uyuşturucu ticaretine ve Ekvador gibi yakın müttefiklerine karşı da harekete geçerdi. Bunun yerine Trump sorunun belki de en önemsiz parçası olan Venezuela’yı günah keçisi ilan ederek kamuoyunun dikkatini dağıtmaya çalışıyor.

ABD’de yasadışı uyuşturucu satışının, yeni sentetiklerin de hesaba katılmasıyla 200 ila 750 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. İlginçtir, içerideki satış hacmi açısından bu rakamlara en çok yaklaşabilen sektör 600 milyar dolar ile yasal ilaçlar, bunu 400 milyar dolar ile petrol ve doğal gaz izliyor. Gerçekten de ABD yasadışı uyuşturucuların en büyük tüketicisi ve karteller açısından da silah ve uyuşturucu yapımında kullanan kimyasalların en büyük tedarikçilerinden. Dünyanın önde gelen uyuşturucu parası aklayıcıları arasında HSBC ABD, Wachovia, Wells Fargo ve Bank of Amerika gibi önemli Amerikan bankaları var.

Sürekli olarak Latin Amerikalı uyuşturucu krallarını dinliyoruz, ancak sınırı geçtikten sonra malları kimin dağıttığı sorusuna hiçbir yanıt verilmiyor. Meksikalı gazeteci Jorge Esquivel’in araştırması tarihte hiçbir Amerikan hükümetinin ciddi bir biçimde ülke içindeki uyuşturucu satış ağını hedef almadığını gösteriyor. Venezuelalı uluslararası analist Sergio Gelfenstein Washington’un “uyuşturucu ticareti ile mücadeleye herhangi bir ilgisinin olmadığının”, böyle bir mücadele için fazla büyük ve karlı olduğunun altını çiziyor.

Dahası, uyuşturucu kullanımı özellikle gençliği, Afrika kökenli Amerikalıları ve diğer potansiyel muhalif kesimleri pasifize etmeye yarıypr. Gazeteci Gary Webb, 1980’lerde Los Angeles sokaklarındaki uyuşturucu trafiğinin Nikaragua’da CIA destekli kontraları finanse etmek için kullanıldığını ifşa etmişti. Keza Afganistan’da afyon üretimi ABD’nin 2001 işgali öncesinde tamamen ortadan kalkmışken, doğrudan ABD askeri varlığı altında yeniden patlama yaratmıştı.

The Cradle’e göre, “ABD’nin gerçek hedefi rejim değişikliği ve bölgesel kontrol, bunu bir uyuşturucuyla savaş anlatısı altına gizliyorlar.”

2025’in amirane BM Uyuşturucu raporu Venezuela’dan çok az bahsederek, küresel uyuşturucu ticaretinde son derece küçük bir rolü olduğunun altını çiziyor. Rapor Venezuela’nın büyük oranda uyuşturucu yetiştirme ve üretimi açısında serbest olduğunu doğrularken, dikkate değer bir uluslararası kartel varlığı olmadığına dikkat çekiyor. Keza ABD’nin iddia ettiği gibi Maduro’nun liderlik ettiği bir sözde “Güneşler Kartelinden” de bahsedilmiyor.

Tren de Aragua’nun ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasına rağmen, istihbarat kesimleri bunun Maduro tarafından kontrol edildiğini ya da ciddiye alınır bir uluslararası kartel olduğu iddialarını yalanlıyor.

EMPERYALİST SALDIRGANLIK

Demokratlar Trump’ın yaptıkları konusunda ağzına geleni söylüyorlar ancak henüz 1998’de Chavez’in Venezuela’da ilk kez iktidara geldiği günden bu yana Bolivarcı devrimin 21. Yüzyılda sosyalizm inşası çabasına karşı partiler üstü bir ortaklık içerisindeler. Keza tüm Amerikan senatörleri Marco Rubio’nun Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’na atanmasına oy verdi.

Sözde “uluslararası toplum” ve onun Birleşmiş Milletler gibi kurumları Filistin’de Amerikan/Siyonist savaşını bile durduramazken Sam Amcanın arka bahçesine hiçbir etkileri olamaz. Post-Gazze soykırımı dünyasına hoş geldiniz.

Keza Dünya Af Örgütü gibi büyük “insan hakları” STK’larının için tam da Amerikan emperyalizmini meşrulaştıracak bir zamanlamayla Venezuela hükümetinin “zulmünün sınır tanımadığını” iddia eden absürt ve histerik raporlarının hainliğini de unutmayalım.

Venezuela’ya yönelik Amerikan saldırganlığı muhalif unsurların fonlanması, sivil darbe girişimleri, ambargolar, zaman zaman gerçekleşen darbe girişimleri ve sabotajlardan, şimdi başka bir noktaya sıçramış durumda. Bugün doğrudan askeri müdahale olası ki bu da Bolivarcı liderliğin tamamını katletme girişimini içerecektir.

Kaynak: counterpunch.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ